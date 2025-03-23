聯準會去年虧損縮減 外界擔憂面臨減少支出壓力

聯準會（Fed）21日表示，去年虧損較2023年縮小，但由於持續透過政策控制通膨，使其帳面仍處於赤字狀態。Fed官員同日也說，通膨預期並未失控，呼應主席鮑爾日前的談話。

Fed指出，去年的綜合淨虧損為775億美元，較2023年的1,146億美元縮減。Fed上次獲利是在2022年。

Fed今年打破以往於年初發布初步數字的慣例，最新公布的虧損數據為經審計的最終版本，因此，這也是外界首次見到央行完整年度的財務數據。

Fed今年也更動財報形式。近年，Fed通常透過新聞稿發布相關摘要，但今年則以一份長達65頁的文件公開數據。

儘管目前問題尚未浮現，但外界擔憂，Fed持續虧損可能引發國會議員的負面關注。對Fed持批判態度的美國總統川普及其心腹馬斯克，正力推縮減政府規模和大幅削減支出的計畫，更加深了這種疑慮。

如同2023年，Fed去年的虧損主要源於打壓高通膨的政策機制。Fed透過持有證券與向金融業者提供服務來賺取收入，以自行籌措資金。依據法律規定，Fed會將盈餘繳交美國財政部，近幾年上繳金額相當龐大。

然而，局勢自2022年起開始轉變。面對數十年來最高的通膨水準，Fed從2022年春季起大幅提高聯邦資金利率區間，從接近零一路升至2023年7月的頂峰5.25%-5.50%。隨通膨下降，Fed已降息1個百分點，有助於減少去年虧損，目前其政策處於暫停降息的狀態。

為控制利率目標，Fed吸納銀行、貨幣市場基金等機構的資金並支付利息。然而，利息支出已激增，以致其帳面虧損。Fed官員多次表示，這種帳面虧損不會影響運作，或衝擊其貨幣政策執行能力。

另外，紐約聯準銀總裁威廉斯、芝加哥聯準銀總裁古斯比21日同聲表示，美國的勞動市場與經濟成長仍保持堅實，且關稅措施對通膨的影響有可能是一時的，呼應了Fed主席鮑爾在政策會後記者會的看法。

威廉斯表示：「相較於新冠疫情前的水準，目前未有跡象顯示通膨預期已失控。」