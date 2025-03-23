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波音贏得美F-47戰機合約

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

波音（Boeing）擊敗洛克希德馬丁（Lockheed Martin），贏得美國空軍新的第六代戰機的設計與生產合約。拿到這張訂單，對波音的財務大為助益，提振波音虧損的防衛事業部門，也改善與美國總統川普的緊張關係。波音股價21日收漲3%，洛克希德馬丁則跌近6%。

美國國防部要以新的F-47戰機取代目前由洛克希德馬丁製造的F-22匿蹤戰機，F-47會與已經花相當時間開發的半自動無人機協同作戰。五角大廈並未公布整個方案估計要花多少錢，專家表示，包括研究、開發、收購等成本，合計全案經費可能達到500億美元。

搶下F-47大單，讓波音的防衛事業部門吃了大補丸。防衛部門營收，目前占公司整體營收的大約三分之一，過去幾年虧損十億美元。波音的解釋是，防衛事業部門被許多賠錢的國防或太空合約綁住，這些合約不是成本超支、延誤就是發生其他問題。

過去美國政府的多個備受矚目採購案，波音都搶不過競爭者。波音執行長奧特伯格去年上任後，矢言要改革波音參與政府標案的流程，力圖扭轉虧損。能夠拿到F-47合約也等於是川普政府在波音一連串的危機後，做了信心投票。

波音 美國

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