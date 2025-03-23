歐ETF業搶才 掀漲薪潮

在競爭日益激烈的ETF市場中，人才爭奪戰已經使整個產業的薪資「大爆發」。在歐洲，高階從業人員年薪可超過30萬英鎊（約38.7萬美元，相當新台幣約1,277萬元）。

英國金融時報報導，歐洲資產管理業者過去兩年來搶著進入ETF市場，爭取客戶商機。隨著產業職缺大增，薪資也跟著膨脹，但同時間也讓尋求踏入ETF領域的基金業者面臨利潤壓力。

荷寶（Robeco）、駿利亨德森和American Century等是去年投入這塊市場的資產管理公司，而施羅德（Schroders）、象限基金顧問公司（Dimensional Fund Advisors）與北歐聯合銀行（Nordea）正計劃進軍。

人力業者Logan Sinclair常務董事柏靈表示，市場需求加上人才稀缺，使得ETF產業薪資大幅提升，「不是每間公司都有操盤ETF的能力，年輕人才不足也是問題」，「除非開始擴增人力並採用新人，否則就只能從同業挖角。這增加資產管理業者ETF的銷售成本，因為要支付薪酬給商品開發與資本市場專業人員」。

柏靈說，在歐洲兩大ETF市場德國和瑞士，該產業薪資「年年調升」。ETF顧問業者Blackwater的合夥創辦人歐萊登也說，在「資本市場」這類尤其需才孔亟的領域，高階人員可期望年收入超過30萬英鎊，在美國還能再高出50%以上。

「資本市場」是透過與流動性提供者密切合作進行運作，也是確保ETF能夠全天候有效率、盡可能成本低廉地進行交易的核心。歐萊登說，在資本市場的從業人民要協助壓低交易成本，藉此把錢從資產管理公司和客戶的手上「賺回來」，而這是「一大堆資產經理人不懂的領域」。

布朗兄弟哈里曼公司投資服務副總裁莫瑞表示，資本市場人員在業界是「關鍵角色」，沒法從共同基金業挖角過來。

他說：「你正在利用一種對資本市場有深入了解的資源，同時也能夠向投資者介紹ETF的細節。」