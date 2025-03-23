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中、日、韓重談自貿協定

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

第11次中日韓外長會昨（22）日在日本東京舉行，根據大陸外交部發布的新聞稿，三國外長就中日韓合作及地區、國際問題深入交換意見，為第十次中日韓領導人會議做了準備，王毅並表示要早日重啟中日韓自貿協定談判並爭取儘早達成。

外界認為，美國發動關稅戰，促成時隔五年後舉辦中日韓外長會。大陸外交部長王毅、日本外相岩屋毅和韓國外長趙兌烈出席。

大陸外交部官網公布新聞稿提到，王毅表示，中日韓應堅持開放型經濟大方向，共同高舉自由貿易旗幟。

在經貿合作方面，早日重啟中日韓自貿協定談判並爭取儘早達成；科技創新方面，設立中日韓數位經濟合作對話機制，歡迎日韓積極參與中方籌建的中日韓創新合作中心。

人文交流方面，努力實現到2030年實現4,000萬人次互訪目標。

王毅表示，中日韓三國合作啟動20多年來取得積極成果，推動中日韓合作發揮「1+1+1>3」的作用，造福三國、地區和世界。

日本 王毅 自貿協定

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