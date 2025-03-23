ESG基金救績效 轉抱國防股

環境、社會和企業治理（ESG）基金近年績效落後大盤，現在積極重新界定投資準則，把向來視為禁忌的軍工產業也納入可投資標的，邁向投資獲利豐厚的國防類股。

從2022年俄羅斯入侵烏克蘭到去年第4季底，投資組合中持有至少1%航太和國防類股的歐洲主動管理永續基金已增加37%，被動型基金則成長67%。對長久以來一直視這類資產為禁忌的永續基金市場而言，這種180度的轉變令人驚訝。

據歐盟法規，一些標榜走永續路線的基金須確保投資「不會帶來嚴重傷害」，許多基金因此避開國防股。但隨著美國總統川普強調歐盟須為自身安全承擔更多責任，歐盟正尋求投入約8,000億歐元（8,700億美元）來強化國防。

根據彭博的數據，目前有逾680檔登記為ESG基金的產品，投資生產坦克及彈藥的萊茵金屬（Rheinmetall），持有義大利武器系統製造商李奧納多（Leonardo）股份的ESG基金約485檔。投資洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和貝宜系統（BAE）的ESG基金也不少，分別有375檔及465檔左右。

投資歐洲軍火商已證明獲利豐厚，萊茵金屬股價2022年2月以來飆漲逾13倍，李奧納多已漲逾600%。如果把範圍擴大至全球，標普全球1,200航太和國防指數2022年2月以來漲約七成，遠超過道瓊歐洲Stoxx 600指數約25%的漲幅，反觀標普全球乾淨能源轉型指數同期間則跌逾三分之一。

TAM資產管理公司英國投資長彭尼說：「軍工類股目前的績效只會進一步吸引投資人進場，是否已走完一大半漲勢有待討論，但重新評估永續準則以確認是否能投資該類股的人，肯定會增加。」

英國最大投資公司Legal & General是打算提高對國防類股曝險的業者之一，認為地緣政治緊張情勢升溫已大幅提高該類股吸引力。瑞銀資產管理正重新評估旗下基金排除國防類股的規定，大型退休金基金顧問業者美世（Mercer）則表示，投資人正要求資產管理公司把國防類股納入投資組合，包括那些標榜永續的投資。

歐洲官員正透過職權，要掃除可能提高投資人「金援」 國防產業難度的監管障礙。

英國監管機關澄清現有永續投資規定未禁止基金投資國防產業，法國已提議取消國防貸款ESG相關限制，挪威央行總裁則表示，有必要調整道德投資標準。