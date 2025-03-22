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交易員轉向押注美元翻空 川普去年勝選以來首見

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國經濟展望丕變，已促使匯市投機客對美元後市翻多為空，是美國總統川普去年11月勝選以來首見。路透
美國經濟展望丕變，已促使匯市投機客對美元後市翻多為空，是美國總統川普去年11月勝選以來首見。路透

美國經濟展望丕變，已促使匯市投機客對美元後市翻多為空，是美國總統川普去年11月勝選以來首見。

商品期貨交易委員會（CFTC）的資料顯示，在止於18日的一周，避險基金、資產管理公司和其他交易員做空美元部位總值9.32億美元。對照下，這些交易員1月中累積價值340億美元的美元多頭部位。

交易員對美元翻空，凸顯川普政策加深美國經濟展望惡化的疑慮，使美元走勢由盛轉衰。

Amundi美國固定收益投資主管烏帕哈亞說：「我們所知的川普交易已翻車。推行的政策亂七八糟已導致不確定性，市場對政策如何影響經濟、通膨和貨幣政策的認知也變了，從刺激變成萎縮。」

華爾街分析師年初時普遍預期，今年美元將走強，至少上半年是如此，因為川普減稅和放鬆監管的政策可望刺激成長，限縮聯準會（Fed）降息空間。不料，如今經濟前景烏雲密布，已強化市場對Fed到2026年1月可能降息三次的預期。

彭博美元現貨指數本周微升，但3月可能出現2023年底迄今最糟的月線跌幅。德意志銀行策略師團隊表示，川普貿易政策帶給美元的支撐效應已經消退。

法國東方匯理銀行（CIB）策略師團隊也調降對美元預測，坦承「低估」貿易戰、解僱聯邦公務員和限制移民對美國成長可能造成的傷害，進而使美元後市看空。

川普 美國

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