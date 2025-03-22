影響公司生意？與星鏈合約協商亮紅燈 義防長：全都怪「他」

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）22日接受共和國報（la Repubblica）訪問時表示，該國政府和馬斯克旗下星鏈（Starlink）的軍事與政府應用合約協商，目前宣告暫停。

克羅塞托說，「看來一切都已喊停，一方面是因為，討論的主題已從星鏈本身，轉移到馬斯克的言論，以及關於他這個人的言論之上」。

義大利政府正尋求能夠保障該國政府、外交人員，以及在高風險地區工作的國防官員間加密通訊的方式，星鏈是爭取向該國提供這項服務的企業之一。消息來源對路透表示，羅馬當局正考慮和星鏈簽訂五年15歐元（16.2億美元）的合約。

星鏈目前有6,700枚在低地球軌道運行的衛星，並自2021年起在義大利提供服務。

彭博本月稍早報導，在美國政府引發的地緣政治劇烈變動下，義大利對這份與星鏈的合約日趨謹慎。此外，義大利政府與星鏈的協商也激怒國內反對陣營。他們質疑，將國安合約交給一名海外企業家，同時又是川普親信，是不智之舉。

義大利總理梅洛尼曾對部會首長表示，地緣政治的變化使該國必須尋求星鏈的替代方案。據知情人士透露，法國的歐洲通信衛星公司（Eutelsat）是可能的替代選項。

克羅塞托表示，局勢一旦緩和下來，協商將回歸技術層面，「重點在於，什麼才是對國家最有用且最安全的作法」。