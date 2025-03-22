英歐峰會5月召開 英國正積極考慮碳市場與歐盟接軌

英國當局近日表示，鑒於英國與歐洲聯盟（EU）峰會即將在5月登場，英國政府現正積極考慮讓英國的排放權交易系統（ETS）與歐盟碳市場接軌的可能性。

路透社報導，英國和歐盟領袖預計在峰會上面談，英國正尋求屆時在安全、執法及消除貿易壁壘方面與歐盟加強合作。

英國排放權交易系統管理局（UK ETS Authority）20日發布聲明表示：「英國政府已承諾要改善英國與歐盟間的貿易及投資關係，並解決不必要的貿易壁壘。在5月19日英歐峰會召開前，英國政府正在積極考慮連結雙邊排放權交易系統的可能性。」

英國因脫離歐盟，而在2020年底退出歐洲的排放權交易系統，並在2021年推出自己的碳市場。

歐盟和英國為了減少碳排及實現氣候目標而推出的排放權交易系統，都是對發電廠和其他工業實體所排放的二氧化碳依每噸收費。

目前英國碳市場交易價格約為每公噸45英鎊（約新台幣1918元），低於歐盟基準合約交易價每公噸約73歐元（約新台幣2620元）。分析師曾說，兩系統若接軌，英國碳價很可能上漲來接近歐盟水準。