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美股終止周線連四黑 下月初關稅大限逼近…恐難大幅反彈

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
在川普4月2日正式宣布新一波關稅措施前，美股要明顯反彈會相當困難。圖／路透
在川普4月2日正式宣布新一波關稅措施前，美股要明顯反彈會相當困難。圖／路透

標普500指數和道瓊工業指數周五扳回早盤頹勢，美國總統川普暗示下個月初實施的關稅措施可能還有轉圜餘地，留給投資人一絲期待。不過，隨著川普聲稱「解放日」的關稅大限逼近，美股任何反彈恐怕都難以為繼。

川普談到即將於4月2日實施的關稅表示，「我不會改，但『彈性』一詞很重要」。川普也重申，關稅是縮小美中貿易逆差的手段。另外，美方貿易談判代表下周也將和大陸官員對話。

標普500指數和道瓊工業指數周五收漲0.1%，那斯達克綜合指數上漲0.5%，三大指數周線全面收紅，標普和那指也終止連四周頹勢。

費城半導體指數周五和周線均跌0.9%；台積電ADR跌0.4%，但周線收漲1.5%，擺脫連七周頹勢。

對經濟展望敏感的費半和運輸類股指數持續疲弱，可見投資人對美國經濟前景的疑慮加劇。

費半自去年7月創下歷史新高以來，已下跌逾22%。追蹤航空、卡車、鐵路、快遞在內20檔股票的道瓊運輸股，自去年11月創下歷史收盤高點以來，已下挫逾17%。

John Hancock投資管理公司共同首席投資策略師米斯金說：「這些訊號都在傳達同一件事：美國經濟表面之下正浮現疲弱跡象。」

近幾周來，美股受到川普激進關稅政策可能帶來的經濟衝擊，原本高漲的科技股也遭逢賣壓，導致標普500指數陷入修正區間。

不過，標普500指數在聯準會（Fed）周三決議利率維持不變，仍暗示今年可能降息兩次後，標普500指數反彈1%，呈現觸底回升跡象。

儘管如此，道富環球投資管理公司美國SPDR業務首席投資策略師艾隆（Michael Arone）指出，投資人多次試圖拉抬股市不成，這點令人憂心。他認為，問題癥結在於川普政府的貿易政策仍不明朗，美國經濟成長可能放緩的疑慮揮之不去，最終導致未來貨幣政策走向也無法明確。

法國興業銀行美股策略主管卡布拉（Manish Kabra）說：「市場愈來愈關注川普政策引發的經濟成長疑慮。關稅政策和政府效率部門的裁減都加劇不確定性。」

美國銀行由伊里戈延（Claudio Irigoyen）領銜的分析師團隊指出，川普宣布的關稅措施「比預期更強硬、更混沌」，而政府裁員會因失業增加，進一步壓抑政府支出和民間消費。

高盛美國資產配置資深策略師史奈德（Ben Snider）告訴CNBC：「從現在到接下來兩周很不確定，在這段短時間內，股市要明顯反彈會相當困難。」「好消息是，我認為市場已大致反映4月2日或之後很快調高關稅的可能性，所以宣布前後將帶來雙向風險。」

投資人也關注下周公布的美國經濟表現，其中，Fed最重視的通膨指標——2月個人消費支出（PCE）將於周五發布。此外，市場信心調查也將出爐，包括世界大型企業研究會(Conference Board)的消費者信心指數和密西根大學的消費者信心調查。

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