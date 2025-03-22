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輝達推最小AI超級電腦 DGX Spark掀預購熱

中央社／ 聖荷西21日專電
輝達於GTC大會展示個人AI超級電腦DGX Spark，香檳色外型十分吸睛。中央社
輝達於GTC大會展示個人AI超級電腦DGX Spark，香檳色外型十分吸睛。中央社

輝達（NVIDIA）在GTC大會推出個人AI超級電腦DGX Spark，這款產品搭載與聯發科共同開發的GB10超級晶片，香檳色外型十分亮眼，現場比對長寬皆約一支iPhone長度，是最小的AI超級電腦，售價約新台幣13萬元，已開放預購。

輝達個人AI超級電腦DGX Spark今年在GTC展場亮相，吸引大批與會人士關注，現場實際看起來，較主題演講大銀幕顯示的圖片感覺更加小巧，長度僅約1個手掌或1支手機長，重量1.2公斤，高階版內建4TB儲存空間，售價3999美元（約新台幣13萬）。

輝達執行長黃仁勳1月在美國消費性電子展CES宣布Project DIGITS，搭載與聯發科共同開發的GB10超級晶片，是DGX Spark前身，這款個人AI超級電腦可以讓使用者在桌上型電腦上進行大型模型的原型設計、微調與推理。

GTC大會期間，包括華碩（ASUS）、 戴爾（Dell）、惠普（HP）都展示了各自版本的DGXSpark，聯想（Lenovo）也是輝達DGX Spark首波合作廠商之一。

輝達展場人員指出，不同廠商產品差別在於機身外殼設計，另外，保固、技術支援可能有所差異。華碩展示版本為消費者風格的白色造型，頂部有雕刻圖紋。戴爾和惠普版本則為黑色外殼造型。3家大廠展場人員均表示，產品預計在夏季或下半年上市。

輝達DGX Spark在GTC大會期間已開放預購，預計在夏季交貨。

輝達指出，DGX Spark是最小的AI超級電腦，能夠讓數百萬名研究人員、資料科學家、機器人開發人員和學生，以強大的效能和功能，推動生成式AI和實體AI的發展。

GB10 售價

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