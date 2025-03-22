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美國從韓國與土耳其進口雞蛋 緩解供應短缺

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國禽流感疫情導致雞蛋供應緊縮，全國蛋價上揚，總統川普任命的農業部長羅林斯（Brooke Rollins）今天證實，美國正從土耳其與韓國進口雞蛋，希望緩解短缺問題。

法新社報導，羅林斯在華盛頓告訴媒體，美國已開始自土耳其與韓國進口雞蛋，白宮也正與其他國家就暫時進口雞蛋一事協商。

羅林斯還說：「我們正討論短期內數億顆雞蛋的供應。」

美國爆發多起禽流感疫情，導致雞蛋價格飆升，迫使農民撲殺至少3000萬隻雞，嚴重限制雞蛋供應。

在政治戰場上，蛋價成為川普競選過程中意想不到的著力點，他試圖利用選民對前總統拜登任內生活必需品價格上漲的不滿情緒。

川普今年1月重返白宮執政後，任命羅林斯負責增加雞蛋供應並降低價格。

接下來的幾週，多個國家的蛋商都表示美國對他們的產品感興趣。波蘭和立陶宛家禽協會表示，美國外交人員曾與他們接洽，尋求新鮮雞蛋。

波蘭全國家禽和飼料生產商會（National Chamber ofPoultry and Feed Producers）會長葛沃洛斯卡（Katarzyna Gawronska）近日表示：「關鍵是美國人會開出什麼樣的價格條件。」

羅林斯今天告訴媒體，美國進口雞蛋將是暫時性措施，一旦國內家禽養殖戶能夠增加供應量，就會停止進口雞蛋。

禽流感 美國 雞蛋

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