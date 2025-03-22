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輝達GTC限量銷售RTX 5090顯卡 凌晨3時展開排隊

中央社／ 聖荷西21日專電
輝達執行長黃仁勳拿著RTX 5090顯卡。路透
輝達執行長黃仁勳拿著RTX 5090顯卡。路透

輝達今年在GTC大會推出限量RTX 50系列顯示卡銷售，最高階的RTX 5090顯卡以官方定價1999美元（約新台幣6萬6000元）販售，由於全球缺貨、黃牛轉售價已喊至新台幣30萬元，迅速在開發者社群引起熱議，輝達人員表示凌晨3時即有人排隊。

1名參與者以匿名方式告訴記者，由於RTX 5090受美國出口管制政策影響，無法直接在中國銷售，中國有的版本為RTX 5090 D，在AI推理性能方面較弱；1張通行證僅限購買1張，他今早6時到場排隊領號碼牌，是為幫做AI研究的朋友購買。

另1名開發者說，他7時左右到場排隊，已沒有RTX5090，僅買到1張RTX 5080。

輝達（NVIDIA）今年在GTC大會販售限量顯卡，RTX 5090和RTX 5080以官方定價1999美元和999美元銷售，這2款顯卡台灣官方定價分別為新台幣7萬1990元和3萬5990元，RTX 5090日前黃牛轉售價已喊至新台幣30萬元，為官方定價3倍以上。

輝達GTC大會17至21日舉行，有參展者表示，顯卡在後3天分批次限量銷售，原本沒預期會有這項特別活動，後來消息在開發者社群迅速傳開，引發熱議，許多人把握機會購買。RTX 5090完稅後價格為2186.51美元，比eBay等網路上的價格都便宜許多。

RTX 5090和RTX 5080這次都是限量1000張，輝達人員表示，今天貨量剩下約100張，凌晨3時多就有人開始在場外GTC夜市公園排隊，領到號碼牌之後，11時才開放取貨。

取貨現場也是大排長龍，不少開發者拖著行李箱、摺疊手拉車領取顯卡，表示這是此行的一大收穫之一。

RTX 台幣 顯卡

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