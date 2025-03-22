【專家之眼】解讀美國喉舌媒體收攤政治意涵

3月14日美國總統川普簽署行政命令，將美國國際媒體署(USAGM：U.S. Agency for Global Media)列為聯邦政府預定裁減對象；由美國國際媒體署所負責經營管理或是資助媒體機構，其中包括美國之音、古巴廣播辦公室(馬蒂廣播電視臺Radio y Televisión Martí)、自由歐洲電臺、自由亞洲電臺、中東廣播網以及開放技術基金會(Open Technology Fund)等被國際社會廣泛定位為美國喉舌媒體組織，未來勢必逐漸收攤結束營運。

川普總統此項政治決策，受到國際社會多方批評，特別是多位曾受到不同威權政體壓迫，甚至被迫流亡海外政治異議份子，人權運動支持者以及政壇與媒體圈人士，紛紛表態質疑川普決策將引發強烈負面政治效應。但亦有對前述美國政府所營運媒體抱持負面觀感之特定國家政府與媒體人士，順勢落井下石公開譏諷美國喉舌媒體所面臨命運。

針對前述負責表述美國對外政策，宣揚美國政治理念，因此被國際社會廣泛認定為美國喉舌媒體面臨收攤命運，引發如此強烈兩極反應，但吾人其實必須冷靜思考，若要推估與判斷當此等喉舌媒體不再存在後，國際輿論生態將會產生何種變化？首先恐怕就必須檢視與探討，由此等媒體所傳播報導訊息，有那些是絕對不可能被取代，並且將會隨著這些媒體收攤而消逝在媒體市場。

吾人必須理解到，美國喉舌媒體營運過程是不會考慮成本利潤，只要檢視此等媒體透過廣播或是電視頻道，所曾涵蓋市場有限之數十個語種，其實就可以理解到美國政府為表述美國對外政策與宣揚美國政治理念，確實是不惜血本砸下重金，針對宣傳攻勢預定目標對象，量身打造適當節目。

儘管現代科技發展讓媒體傳播更加多元，但前述美國喉舌媒體所製作節目確實是有其獨特性，假若不是以此種不計成本原則支持播出，恐怕沒有任何必須將本求利考量營收與成本媒體，願意針對規模相當有限市場，製作節目投入營運。

誠然就現代媒體生態來說，有些美國喉舌媒體確實是與數家諸如美聯社、路透社與法新社等國際新聞通訊社具有合作關係，有些由美國喉舌媒體所製播節目，其實亦會與許多媒體報導評論內容相當類似。但當前述美國喉舌媒體退出國際媒體市場後，有些面向確實會被其他媒體報導評論所取代，但有些節目所傳播報導評論觀點，就勢必將消逝於無形，其他媒體亦無興趣加以取代，整體國際輿論生態環境勢必改觀。

若問美國政府表述美國對外政策與宣揚美國政治理念力度，是否將因美國喉舌媒體退出營運收攤而受到削弱？其實就美國既有國際地位來說，其對外政策仍是全球關切焦點，美國政治人物表述政治理念，亦會受到國際媒體重視並加以報導宣揚，因此在國際輿論主流市場來說，基本上不受影響。

但對於長期收聽與收視美國喉舌媒體冷門語種節目聽眾與觀眾來說，其就必須仰賴二手傳播輾轉獲得其所希望獲知訊息，就此面向來說，無法經由美國喉舌媒體運用其所熟悉語言製作節目直接提供資訊，其對於世界局勢理解與掌握程度自然就會受到影響。

其實當前國際輿論環境與冷戰時期大不相同，在冷戰時期鐵幕高築資訊封鎖狀況下，美國媒體能夠突破資訊封鎖報導世界局勢，自然就能夠建構其地位與影響力。美國喉舌媒體在冷戰後地位逐漸下滑，其實就是因為缺乏鐵幕封鎖資訊來拉抬與烘托其身價。進入網路資訊時代後，所有大眾媒體都受到社交網路媒體嚴重衝擊，美國各個喉舌媒體亦面臨重大挑戰，因此影響力也因此縮減。

另個嚴重弱化美國喉舌媒體影響力重要因素，其實是源自美國社會與政壇趨向極化，同時美國社會貧富差距擴大，眾多社會負面形象被媒體廣泛報導，再加上美國政治圈黨同伐異，自由民主理念與法治運作不斷浮現爭議，從而影響美國對外政策說服力，亦讓美國理念吸引力大打折扣。

不過就算美國喉舌媒體收攤退出國際輿論市場，其實並不會馬上形成真空狀態，或是很快被其他國家所支持喉舌媒體趁虛而入順勢取而代之。美國喉舌媒體能夠在國際輿論市場獲得其地位，有其歷史軌跡；但美國喉舌媒體絕不神聖無瑕，其亦曾跨越紅線涉入顛覆他國活動，甚至刻意曲解事實惡質抹黑特定對象。國家所經營喉舌媒體本來就有立場，因此遭到痛恨怨懟，完全不令人意外。

美國喉舌媒體收攤退出營運後，國際社會輿論生態勢必產生變化，對誰有利？其實都很難講。但美國政府決心要停止喉舌媒體營運，是否代表華盛頓將逐步走向孤立，降低干預國際局勢企圖心，仍待後續觀察。