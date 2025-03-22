日本2月核心CPI高 加劇升息預期

日本政府最新數據顯示，二月核心消費者物價指數（ＣＰＩ）年升百分之三，高於預期的百分之二點九，仍高於日本銀行（央行）的百分之二目標，強化了市場對日銀將逐步升息的預期。外匯交易員看好日圓兌美元匯價短期走升。

日銀十九日宣布維持利率不變，但日銀總裁植田和男表示，食品成本上漲，加上高於預期的薪資成長，可能會推升通膨。

彭博經濟學家預估，日銀將在五月一日再度升息。凱投宏觀亞太主管Marcel Thieliant也預測日銀五月會升息，「通膨持續力道支持我們的看法，日銀將會比預期更激進地採取緊縮政策」。

但他也說，美國關稅衝擊的不確定性，有可能讓升息延至七月。

日圓兌美元匯率二十一日盤中貶值百分之○點一八，在一四九日圓兌一美元附近。