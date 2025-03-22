美商務部長籲民眾買進特斯拉股票

特斯拉股價近期頻頻下跌，執行長馬斯克20日召開公司全體會議向員工喊話，要他們繼續保留持股，美國商務部長盧特尼克接受福斯新聞訪問時，呼籲觀眾買進特斯拉股票。

特斯拉股價今年來已累計下跌約四成，部分原因是消費者對馬斯克涉足政治感到反感。

Edmunds數據顯示，全美3月1日至3月15日的「舊車折抵」（trade-ins）量，特斯拉（Tesla）2017年以後出產的型號車輛占據總交易量的1.4%，高於去年3月的0.4%。

Edmunds分析師說，這個占比在3月的下半月還可能攀高。2月占比是1.2%。

如果趨勢持續，3月特斯拉舊換新的交易量占比將是Edmunds歷來最高。

該消費研究機構同時表示，二手特斯拉的售價已經降至與福特汽車、Kia和現代的電動車同價，且二手特斯拉的價格可能會繼續下探。

馬斯克20日試圖給特斯拉員工打氣，他在德州奧斯汀的全體員工大會上表示，儘管遇到了「艱難時刻」，但大家仍應「繼續持有」股票。

他在自家社群媒體X平台上直播了這場大會。