印度獎勵製造大計不如預期 鋼鐵、太陽能面板等提振成效不彰

路透引述四名印度官員報導，總理莫迪政府已決定任由規模230億美元的印度製造獎勵計畫失效，不會從既有的14個試行產業擴大，生產截止期限也不予延長。印度製造業發展停滯，時間正值印度試圖躲避美國總統川普發動的貿易戰砲火。

公開資料顯示，蘋果供應商鴻海、印度巨頭信實工業等約750家業者，已參與這項「生產掛鉤獎勵計畫」。印度政府承諾，若業者在期限前達成個別的生產目標，將發放現金獎勵；當局力圖在2025年前，將本國製造業占經濟的比重增至25%。

然而，根據路透見到的政府文件與往來信函，許多參與計畫的企業未能啟動生產，達標的企業更發現，政府補助的發放速度過慢。

印度商務部的分析顯示，截至去年10月，參與計畫企業合計生產價值1,519.3億美元的貨物，僅達當局設定目標的37%。新德里當局僅發放17.3億美元獎勵金，發放目標的達成率不到8%。

負責監督該計畫的莫迪辦公室與商務部未回覆路透的置評請求。自從計畫推出這四年來，製造業在印度經濟占比，降至14.3%。

兩位官員表示，計畫中止不代表新德里當局放棄振興製造業的宏圖，政府已在規劃替代方案。

另名官員指出，印度政府考慮補助特定產業的建廠資金，使業者得以更快回收成本，而非等到產品生產與銷售後才可獲得補貼。

新德里智庫社會發展理事會貿易專家達爾說，原先獎勵計畫「恐是我國重振製造業最後機會」，「若連規模如此龐大的計畫都受挫，其他方案怎麼可能奏效？」

印度政府去年捍衛計畫成效，尤其是製藥業與手機製造等產業均實現爆炸性增長。不過，對鋼鐵、紡織、太陽能面板製造等產業的提振成效不如預期，原因是這些產業遭遇中國大陸同業的低價競爭。

據Counterpoint Research 20日發布的數據，2024年三星電子印度製智慧手機出貨量成長7%，占印度製智慧手機總出貨量20%，vivo以14%的占有率名列第二，出貨量成長率也是14%。