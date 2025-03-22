新債券天王岡雷克預期 美經濟衰退機率逾50%

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

有「新債券天王」稱號的雙線資本執行長岡雷克（Jeffrey Gundlach）認為，美國經濟未來幾季陷入衰退機率介於50%-60%，高於多數人預期，因此市場還會有一段痛苦動盪期。

岡雷克20日接受CNBC訪問時說，「我相信投資人都早就該調整投資組合…我認為我們將面臨另一波風險」。

他說，雙線資本已調降槓桿基金的借入資金部位到該公司成立16年來最低。

他認為，美國經濟未來幾季衰退機率介於50%-60%，「我確實認為衰退機率高於多數人所想，我其實覺得未來幾季（衰退）的機率比50%還高」。

岡雷克建議美國投資人應離開美國證券，到歐洲和新興市場找機會，「現在可能是以美元為主投資人扣下扳機，不再單純投資美國的時刻，而且我認為那將是長期趨勢」。他也指出，黃金、比特幣及其他實質資產正在勝出。

他說，關稅會推升通膨，通膨率將難以回落到聯準會（Fed）的2%目標，但當前情勢可能是在為量化寬鬆（QE）鋪路。

他說，市場喜歡Fed今年還會再降息兩次的預測，他預期首次降息將在6月或7月。

此前，Fed調降今年經濟成長率預測、並調升通膨預估，使停滯性通膨憂慮升高，但即使Fed表示通膨展望已惡化，仍預期今年底前會降息兩次。

美國經濟 通膨

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