新興市場投資人 小心風險

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國總統川普預定4月2日實施對等關稅措施，新興市場投資人正嚴陣以待，觀察各種蛛絲馬跡，做好隨時逃離風險的準備。

彭博資訊報導，投資人不安情緒顯而易見，新興市場的股、債、匯市本周都重挫。數據顯示，防範新興市場貨幣對美元貶值風險的避險需求正在上升。摩根大通一項指數顯示，美元對新興市場貨幣三個月買權和賣權之間價差，本周攀升至2023年10月以來最高水準，評估新興市場信用風險指標也徘徊在四個月高點附近。

道明證券資深利率策略師紐納哈說：「對等關稅生效前，投資人尋求削減風險部位。」人民幣兌美元21日中間價調弱至人民幣7.176元兌1美元，為川普二度上任以來最弱水準，顯示正進入迎接新一輪關稅的預備模式。若新關稅對人民幣不利，再貶值幅度將有限，若衝擊沒有預期糟，人民幣則有望反彈。

緊張情緒加劇核心在於，川普進口關稅是否會推升通膨並保持美元強勢，還是會把美國經濟拖入衰退，連帶把其他經濟體一起拖下水。

川普政府尚未明確告知關稅目標和稅率，加上新興國家本身問題，加深市場焦慮。例如，市場對印尼財政的擔憂，加劇了印尼股市本周跌勢，土耳其股匯市也因民主倒退憂慮遭拋售。投資人也正在削減對南非債券的曝險，因為川普將目標瞄準南非，先停止援助，接著又驅逐南非駐華府大使。

Prescient證券公司固定收益交易員克魯格表示，「川普關稅不僅影響貿易，還顯著影響全球資金流動」，「隨市場波動加劇，蘭特和當地債券很容易受到資金突然外流的影響」。

花旗集團全球市場新興市場主管喬安娜‧蔡警告，目前還沒能清楚看到川普關稅之亂盡頭。

川普 新興市場 關稅

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