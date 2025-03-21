外資棄台轉韓？三星股價今年漲16%遠勝台積 後市料再漲逾一成

「護國神山」台積電股價最近表現疲弱，21日收盤下跌1.32%，報972元，今年來已跌近一成。相較之下，南韓三星電子股價今年來漲近16%，表現遠優於台積電，與去年台積電狠甩三星的情況正好相反。摩根士丹利已調升三星股票目標價，認為該股仍有逾一成上漲空間。

三星股價20日收盤漲破6萬韓元，是近五個月來首見，21日再漲2.49%至6萬1,700韓元，是去年9月27日以來最高收盤水準。三星股價本周累計大漲12.8%，是2015年10月初以來最大單周漲幅。

分析師指出，外資買盤強勁是三星股價漲勢凌厲的原因。外資光是20日就買超價值5,013億韓元的三星股票，17日至20日連續四個交易日買超，買超總金額達到1.48兆韓元。對比之下，台積電本周僅周四呈現外資買超，本周賣超張數約1.07萬張，3月以來累計賣超12.41萬張。

記憶體需求可望復甦，給予外資大買三星股票的理由。市場預期DRAM和NAND快閃產品平均售價將上漲，進而協助三星回收部分過去一年損失的營收。另一方面，三星股價上漲或許也反映輝達可能向該公司下單。三星旗下第五代HBM3E晶片一年多前進入輝達品質檢測階段，但尚未獲得最終批准。

隨著半導體市場展望改善，摩根士丹利已將三星股票目標價從6.5萬韓元調升至7萬韓元，意味該股可望再漲13.5%左右。大摩也將SK海力士股票目標價從15萬韓元調升至23萬韓元；SK海力士股價21日以21.55萬韓元收盤。