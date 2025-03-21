快訊

院長去年猝逝…高雄62年老牌醫院將熄燈 衛生局回應了

美股殺不停！道瓊早盤跌逾400點 NVIDIA「死叉」後續挫

AI代理人也有摩爾定律！研究發現：每七個月能力就倍增

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
摩爾定律由英特爾共同創辦人Gordon Moore（如圖）於1965年提出，依據該定律，晶片效能提升速度估計每18個月增加一倍。如今有研究發現，AI代理人也有自己的摩爾定律。美聯社
摩爾定律由英特爾共同創辦人Gordon Moore（如圖）於1965年提出，依據該定律，晶片效能提升速度估計每18個月增加一倍。如今有研究發現，AI代理人也有自己的摩爾定律。美聯社

位於加州柏克萊的非營利研究機構METR發現，人工智慧AI）代理人也有自己的摩爾定律，其在完成長期任務方面的進步速度驚人，趕上人類的速度可能比預期的快。

根據知名科學期刊《自然》（Nature）網站報導，METR在18日於研究成果共享平台arXiv上公布新論文指出，AI代理人能完成的人類任務時間長度，約每七個月就增加一倍，研究團隊將此發現命名為「AI代理人的摩爾定律」。但報導強調，這項研究尚未經過正式的同儕審查。

摩爾定律是由英特爾（Intel）共同創辦人摩爾（Gordon Moore）於1965年提出，依據該定律，晶片效能提升速度估計每18個月增加一倍。

METR研究團隊為衡量AI代理人自動完成任務的能力變化，創造出約170個含編碼、網安、一般推理和機器學習在內的現實世界任務，依據程式專家完成任務所需時間，建立一個「人類基準」，再提出一個評估AI模型進步速度的「任務完成時間跨度」指標。

該團隊以50%的任務成功率為基準，評估2019-2025年間推出的13個尖端AI模型，包含OpenAI早期的GPT-2到Anthropic上個月剛推出的Claude 3.7 Sonnet等，對這些模型在各項任務上的成敗數據進行分析，計算出其在任務成功率達到50%時，人類完成同樣任務所花費的相對時間。

研究發現，AI每七個月的「任務完成時間跨度」會倍增，一些最新模型甚至只需要三個月左右。

METR推測，按此速度，AI在2029年前或更早，就能自動完成許多人類目前要花一個月才能完成的任務，成功率達50%。

多倫多大學管理學教授甘斯（Joshua Gans）卻表示，這類預測不怎麼有用，「推斷法很吸引人，但我們對AI實際上會如何被應用，還知道的太少，因此這些推論還稱不上有意義」。

AI 人工智慧 多倫多 晶片

延伸閱讀

有警告但不多...《刺客教條：暗影者》首遇鳥居系統提示：不攀爬以示尊敬

影／鍾東錦盼青年人才留鄉服務 讓苗栗公部門戰力倍增

MLB／大谷翔平50/50紀念公仔 球迷：這是誰？

結盟救英特爾？黃仁勳：沒邀我 否認與超微、博通等設合資公司

相關新聞

美股殺不停！道瓊早盤跌逾400點 NVIDIA「死叉」後續挫

受美國各產業指標性企業展望不如預期影響，美國股市21日早盤走低，標普500指數邁向連續第五周收黑，道瓊工業指數下挫逾40...

AI代理人也有摩爾定律！研究發現：每七個月能力就倍增

位於加州柏克萊的非營利研究機構METR發現，人工智慧（AI）代理人也有自己的摩爾定律，其在完成長期任務方面的進步速度驚人...

無懼衰退！高盛：五大緣由使音樂展演產業具強大韌性

Business Insider報導，高盛指出，就算美國全面陷入衰退，但相較於其他娛樂形式，「現場音樂演出」更具備抵抗衰...

外資棄台轉韓？三星股價今年漲16%遠勝台積 後市料再漲逾一成

「護國神山」台積電股價最近表現疲弱，21日收盤下跌1.32%，報972元，今年來已跌近一成。相較之下，南韓三星電子股價今...

川普關稅疑慮烏雲罩頂 亞股隨美股跌勢多收低

市場長期以來對美國總統川普（Donald Trump）關稅政策的擔憂，蓋過聯邦準備理事會（Fed）日前釋出鴿派訊息帶來的...

Apple TV+傳每年虧逾10億美元 訂閱數遠遠落後3串流巨頭

The Information引述兩名知情人士報導，蘋果（Apple）的串流服務Apple TV+每年損失逾10億美元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。