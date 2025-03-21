美股殺不停！道瓊早盤跌逾400點 NVIDIA「死叉」後續挫
受美國各產業指標性企業展望不如預期影響，美國股市21日早盤走低，標普500指數邁向連續第五周收黑，道瓊工業指數下挫逾400點。
標普500指數21日早盤跌0.77%，報5,619.25點，道瓊工業指數跌408.58點或0.97%至41,544.74點，那斯達克綜合指數跌0.7%。那斯達克指數本周也可能連續第五周收黑，寫下2022年5月以來最長周線跌勢。
21日是美股「三巫日」，隨著規模估計達到4.5兆美元的股票、指數及指數股票型基金（ETF）選擇權合約到期，華爾街波動可能加劇。另一方面，輝達（NVIDIA）股價20日形成「死亡交叉」技術線型，也讓交易員對該股可能進一步下跌抱持高度警戒。輝達股價21日早盤最多下跌2.6%，報115.42美元，台積電ADR一度跌逾2%。
除此之外，聯邦快遞（FedEx）、Nike和美光（Micron）財測也令投資人感到失望。聯邦快遞股價21日早盤最多重挫近12%，Nike下殺逾9%，美光也跌近8.7%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言