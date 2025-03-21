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美股殺不停！道瓊早盤跌逾400點 NVIDIA「死叉」後續挫

美股殺不停！道瓊早盤跌逾400點 NVIDIA「死叉」後續挫

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市21日早盤再度走跌，標普500指數邁向連續第五周收黑。路透
美國股市21日早盤再度走跌，標普500指數邁向連續第五周收黑。路透

美國各產業指標性企業展望不如預期影響，美國股市21日早盤走低，標普500指數邁向連續第五周收黑，道瓊工業指數下挫逾400點。

標普500指數21日早盤跌0.77%，報5,619.25點，道瓊工業指數跌408.58點或0.97%至41,544.74點，那斯達克綜合指數跌0.7%。那斯達克指數本周也可能連續第五周收黑，寫下2022年5月以來最長周線跌勢。

21日是美股「三巫日」，隨著規模估計達到4.5兆美元的股票、指數及指數股票型基金（ETF）選擇權合約到期，華爾街波動可能加劇。另一方面，輝達NVIDIA）股價20日形成「死亡交叉」技術線型，也讓交易員對該股可能進一步下跌抱持高度警戒。輝達股價21日早盤最多下跌2.6%，報115.42美元，台積電ADR一度跌逾2%。

除此之外，聯邦快遞（FedEx）、Nike和美光（Micron）財測也令投資人感到失望。聯邦快遞股價21日早盤最多重挫近12%，Nike下殺逾9%，美光也跌近8.7%。

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