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無懼衰退！高盛：五大緣由使音樂展演產業具強大韌性

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
高盛表示，音樂展演產業具備抗衰退的特質；圖為西洋流行音樂天后泰勒絲。美聯社
高盛表示，音樂展演產業具備抗衰退的特質；圖為西洋流行音樂天后泰勒絲。美聯社

Business Insider報導，高盛指出，就算美國全面陷入衰退，但相較於其他娛樂形式，「現場音樂演出」更具備抵抗衰退的韌性，背後有五大原因支持。

產業根基雄厚

近30年來，現場音樂演出已擺脫小眾，邁向主流，有助於相關產業抵抗不景氣。

研調機構Custom Market Insights估算，2024年，全球現場音樂演出市場的規模約為348億美元，未來十年將增至625億美元。

高盛說，音樂產業的基期低，加上多年來的長期利多，使其營收成長似乎不受消費支出疲軟期的影響。

二手票券市場龐大 

演唱會門票的轉售市場規模龐大，有助於緩解消費力道疲弱的衝擊。

音樂活動巨頭理想國（Live Nation）估計，在2019年，二手票券業者透過該公司旗下的演出賺進約13億美元。

分析師表示：「我們認為這個利潤池可作為緩衝，有效吸收消費支出下滑的影響。例如，若發生經濟衰退，二手票券市場有望吸收大部分邊際需求的壓力，從而保護現場音樂產業的基本獲利能力。」

現場音樂演出已經全球化

現場音樂演出的市場已擴展到歐美以外，拉丁美洲與亞洲如今在全球演唱會需求中占據顯著比重，有助於抵禦美國經濟疲軟的影響。

音樂活動的性價比仍高

近幾十年來，演唱會門票的價格漲幅超過通膨，但相較於其他現場娛樂活動，演唱會的價格仍算便宜。

高盛分析，2022年，理想國前百大演唱會的平均票價約為106美元。相較下，同年百老匯演出平均票價約133美元，NFL美式足球賽平均票價更高達約258美元。

高盛指出：「我們認為，演唱會相對經濟實惠（且物有所值），使現場音樂演出在經濟衰退時，比其他價格較高的娛樂形式更具韌性。」

預算緊絀時 消費者更看重現場音樂

最後，消費者似乎無法捨棄演唱會體驗，即便在預算緊縮的壓力下也是如此。

理想國2019年的調查顯示，僅6%的受訪者表示，若須縮減支出，會率先捨棄現場音樂演出活動；相較下，67%的受訪者會減少博弈支出，28%會減少觀看運動賽事。

演唱會 經濟衰退 音樂

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