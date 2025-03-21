Apple TV+傳每年虧逾10億美元 訂閱數遠遠落後3串流巨頭

The Information引述兩名知情人士報導，蘋果（Apple）的串流服務Apple TV+每年損失逾10億美元，儘管去年訂閱數增加約4,500萬，但卻是該公司所有訂閱服務中沒有獲利的。

其中一名知情人士表示，蘋果自2019年推出Apple TV+以來，每年投入約50億美元，去年則降到了45億美元，因為執行長庫克（Tim Cook）及其他高層嚴格審視支出。Apple TV+以其製作的原創影集而聞名，像是《人生切割術》（Severance）、《泰德拉索：錯棚教練趣事多》（Ted Lasso）、《晨間直播秀》（The Morning Show）、《末日地堡》（Silo）以及《誠實診療室》（Shrinking）。

儘管Apple TV+的影集贏得逾2,500項提名和得獎，但訂閱人數卻遠在Netflix、Disney++及Amazon Prime Video之後。Netflix以3.01億人訂閱位居第一。