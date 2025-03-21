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南韓最大軍工集團股價重挫 「大增資換大成長」股東不買單
南韓最大軍工集團韓華航空航太公司20日宣布，擬透過配售約595萬新股，籌資3.6兆韓元（25億美元）。該消息驚動當地市場並引發批評，拖累股價21日收盤大跌逾13%。
韓聯社和CNBC報導，韓華航空航太公司預計在6月24日，以每股60.5萬韓元發行約595萬股股票。韓華在20日申報文件中表示，預估籌集的3.6兆韓元中，2.5兆韓元將用於投資海內外國防設施，其餘的1.1兆韓元將投入造船和無人機引擎，是其未來成長部門廣泛的全球投資計畫的一環。
韓華表示，本次籌集的資金將用來取得位於歐洲、中東、澳洲和美國的策略性生產基地，因為隨著歐洲推動軍備重整，美國也力圖提振本土造船業，預期將有更多機會。
韓華預測，相較於2024年，該公司營收將在2035年前增長約330%，營業利益將增加約210%。
儘管成長前景看好，這項消息卻引發投資人的負面反應，拖累其股價21日盤中一度大跌14.95%，幾乎觸及15%的單日跌幅限制，收盤重挫13.2%至62.8萬韓元。
分析師指出，大幅增資對投資人產生的負面影響恐大於預期。這是由於增資會稀釋現有股東的股票價值，可能導致虧損並使股價下跌。韓華本次配售新股後，該公司股票總數估將增加13.05%。
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