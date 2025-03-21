快訊

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

川普關稅疑慮烏雲罩頂 亞股隨美股跌勢多收低

中央社／ 香港21日綜合外電報導
市場長期以來對美國總統川普（Donald Trump）關稅政策的擔憂，蓋過聯邦準備理事會（Fed）日前釋出鴿派訊息帶來的樂觀氣氛，亞股今天隨美股跌勢多收黑。 示意圖／AI生成
市場長期以來對美國總統川普（Donald Trump）關稅政策的擔憂，蓋過聯邦準備理事會（Fed）日前釋出鴿派訊息帶來的樂觀氣氛，亞股今天隨美股跌勢多收黑。 示意圖／AI生成

市場長期以來對美國總統川普（Donald Trump）關稅政策的擔憂，蓋過聯邦準備理事會（Fed）日前釋出鴿派訊息帶來的樂觀氣氛，亞股今天隨美股跌勢多收黑。

法新社報導，美國聯準會主席鮑爾（JeromePowell）表示，美國對主要貿易夥伴課徵關稅引發物價上漲，可能只是暫時現象。其他官員也預期，美國今年不會出現令人擔心的衰退。不過，交易者目光正轉移到其它事情上。

在聯準會會議公布決策數日前，中國公布了一系列旨在刺激消費支出和重振經濟的措施。

然而，川普強硬的貿易政策使市場烏雲罩頂，抑制了交易者追逐風險的情緒。

美國、日本、英國及瑞典的中央銀行政策會議幾乎沒有傳出重大新聞，貨幣政策也沒有進展，因此市場重新聚焦關稅議題；美國下一波關稅措施預計4月初上路。

圍繞美國政策的不確定性，像是白宮實施關稅、宣布緩徵，再毫不猶豫地重新實施關稅等舉措，使交易者別無選擇，只能退後觀望。

澳洲國民銀行（NAB）分析師卡崔爾（RodrigoCatril）表示：「股市投資人重新關注貿易戰可能造成的不確定性和負面影響。市場情緒依然脆弱，投資人感到緊張不安，不確定繼續追逐風險或是避險。」

亞股方面，東京、上海、台北、馬尼拉及香港股市均收低；雪梨、首爾和威靈頓股市收高。

亞股 川普 美國 聯準會 關稅

延伸閱讀

親川普的美國參議員訪北京　陸外交部表歡迎

羅生門？法科學家疑批評川普遭禁入境 美官員打臉：持機密資訊

川普簽令關閉教育部 批美國學生成績落後全球

不滿川普「舉世霸凌」政策 鋼琴家席夫取消美國巡演

相關新聞

2024印度製智慧手機市占 三星製造稱霸！這家台廠排第三

研調機構數據顯示，2024年「印度製」智慧手機出貨量成長6%，反映蘋果和三星出口持續成長的影響。從製造商來看，2024年...

川普關稅疑慮烏雲罩頂 亞股隨美股跌勢多收低

市場長期以來對美國總統川普（Donald Trump）關稅政策的擔憂，蓋過聯邦準備理事會（Fed）日前釋出鴿派訊息帶來的...

Apple TV+傳每年虧逾10億美元 訂閱數遠遠落後3串流巨頭

The Information引述兩名知情人士報導，蘋果（Apple）的串流服務Apple TV+每年損失逾10億美元，...

南韓最大軍工集團股價重挫 「大增資換大成長」股東不買單

南韓最大軍工集團韓華航空航太公司20日宣布，擬透過配售約595萬新股，籌資3.6兆韓元（25億美元）。該消息驚動當地市場...

美企財報堪憂、全球經濟前景不明 日股今收盤走勢分歧

日本股市今天收盤走勢分歧，主因美國企業財報釋出堪憂信號，以及一系列中央銀行會議引發更多全球經濟的不確定性

特斯拉股票跌不停 商務部長盧特尼克不甩利益衝突籲快買

億萬富豪馬斯克大幅裁減聯邦政府經費和人力，憤怒民眾因此大量破壞全美各地的特斯拉門市和車輛，該公司股票也接連收黑。商務部長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。