快訊

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

不堪「男藝人」提虐待式性愛騷擾還邀開房 蔡瑞雪還原遭詐始末

聽新聞
0:00 / 0:00

2024印度製智慧手機市占 三星製造稱霸！這家台廠排第三

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
研調機構指出，2024年印度製智慧手機出貨量成長6%，今年成長率可望達到雙位數百分比。路透
研調機構指出，2024年印度製智慧手機出貨量成長6%，今年成長率可望達到雙位數百分比。路透

研調機構數據顯示，2024年「印度製」智慧手機出貨量成長6%，反映蘋果和三星出口持續成長的影響。從製造商來看，2024年三星蟬聯印度最大智慧手機製造商，鴻海名列第三。

根據Counterpoint Research數據，2024年三星印度製智慧手機出貨量成長7%，占印度製智慧手機總出貨量20%，vivo以14%的占有率名列第二，出貨量成長率也是14%。鴻海占有率為12%，排在第三名，出貨量成長19%。

Counterpoint Research研究分析師夏爾瑪（Tanvi Sharma）說：「2024年三星持續鞏固印度電子製造霸主地位，出口不斷成長帶動出貨量成長7%。」Counterpoint Research並指出，蘋果iPhone 14、iPhone 15和iPhone 13機型出貨量節節攀升，是鴻海印度製智慧手機出貨量成長近兩成的原因。

OPPO 2024年印度製智慧手機出貨量下滑34%，排名跌至第四名，原因是其他品牌競爭激烈，以及代工製造占比不斷上升。第五名是DBG，出貨量增加35%，反映持續與小米和realme強化合作關係的影響。已買下緯創印度廠的塔塔電子，則是2024年成長速度最快的智慧手機製造商，成長率達到107%。

2024年印度出口的智慧手機中，約94%是蘋果和三星手機。蘋果及三星都已大幅拓展印度製造版圖，和印度減少依賴進口與強化全球供應鏈地位的目標看齊。

Counterpoint Research資深研究分析師辛格（Prachir Singh）說：「全球大型智慧手機製造商分散生產線的現象日益升溫，目的是確保供應鏈韌性更強，以及把過度依賴單一國家衍生的風險降到最低。印度是很棒的製造據點，原因是國內市場規模龐大和勞動成本不高，加上政府推出聚焦於擴大本土製造的有利計畫，2025年印度智慧手機製造可能以雙位數百分比速度成長，而且本土附加價值將持續上升。」

vivo 三星電子 依賴 印度 成長率 手機 鴻海

延伸閱讀

印度示好沒用 川普照樣宣布開徵對等關稅

H-1B工作簽新系統數位化 僅限用人單位提申請

鴻海傳奪三菱電動車訂單！日媒：有望透過合作擴大代工生產規模

亞洲將進一步降息? 交易員這麼認為

相關新聞

2024印度製智慧手機市占 三星製造稱霸！這家台廠排第三

研調機構數據顯示，2024年「印度製」智慧手機出貨量成長6%，反映蘋果和三星出口持續成長的影響。從製造商來看，2024年...

川普關稅疑慮烏雲罩頂 亞股隨美股跌勢多收低

市場長期以來對美國總統川普（Donald Trump）關稅政策的擔憂，蓋過聯邦準備理事會（Fed）日前釋出鴿派訊息帶來的...

Apple TV+傳每年虧逾10億美元 訂閱數遠遠落後3串流巨頭

The Information引述兩名知情人士報導，蘋果（Apple）的串流服務Apple TV+每年損失逾10億美元，...

南韓最大軍工集團股價重挫 「大增資換大成長」股東不買單

南韓最大軍工集團韓華航空航太公司20日宣布，擬透過配售約595萬新股，籌資3.6兆韓元（25億美元）。該消息驚動當地市場...

美企財報堪憂、全球經濟前景不明 日股今收盤走勢分歧

日本股市今天收盤走勢分歧，主因美國企業財報釋出堪憂信號，以及一系列中央銀行會議引發更多全球經濟的不確定性

特斯拉股票跌不停 商務部長盧特尼克不甩利益衝突籲快買

億萬富豪馬斯克大幅裁減聯邦政府經費和人力，憤怒民眾因此大量破壞全美各地的特斯拉門市和車輛，該公司股票也接連收黑。商務部長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。