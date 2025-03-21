2024印度製智慧手機市占 三星製造稱霸！這家台廠排第三

研調機構數據顯示，2024年「印度製」智慧手機出貨量成長6%，反映蘋果和三星出口持續成長的影響。從製造商來看，2024年三星蟬聯印度最大智慧手機製造商，鴻海名列第三。

根據Counterpoint Research數據，2024年三星印度製智慧手機出貨量成長7%，占印度製智慧手機總出貨量20%，vivo以14%的占有率名列第二，出貨量成長率也是14%。鴻海占有率為12%，排在第三名，出貨量成長19%。

Counterpoint Research研究分析師夏爾瑪（Tanvi Sharma）說：「2024年三星持續鞏固印度電子製造霸主地位，出口不斷成長帶動出貨量成長7%。」Counterpoint Research並指出，蘋果iPhone 14、iPhone 15和iPhone 13機型出貨量節節攀升，是鴻海印度製智慧手機出貨量成長近兩成的原因。

OPPO 2024年印度製智慧手機出貨量下滑34%，排名跌至第四名，原因是其他品牌競爭激烈，以及代工製造占比不斷上升。第五名是DBG，出貨量增加35%，反映持續與小米和realme強化合作關係的影響。已買下緯創印度廠的塔塔電子，則是2024年成長速度最快的智慧手機製造商，成長率達到107%。

2024年印度出口的智慧手機中，約94%是蘋果和三星手機。蘋果及三星都已大幅拓展印度製造版圖，和印度減少依賴進口與強化全球供應鏈地位的目標看齊。

Counterpoint Research資深研究分析師辛格（Prachir Singh）說：「全球大型智慧手機製造商分散生產線的現象日益升溫，目的是確保供應鏈韌性更強，以及把過度依賴單一國家衍生的風險降到最低。印度是很棒的製造據點，原因是國內市場規模龐大和勞動成本不高，加上政府推出聚焦於擴大本土製造的有利計畫，2025年印度智慧手機製造可能以雙位數百分比速度成長，而且本土附加價值將持續上升。」