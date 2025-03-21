歐盟據報調查比亞迪在匈牙利工廠 涉不公平補貼

金融時報披露，歐盟正在調查中國是否為比亞迪在匈牙利的電動車工廠提供不公平補貼。調查目前處於初步階段，將進一步加劇歐中之間的貿易緊張局勢。

英國金融時報20日引述知情人士作了上述報導，並指若布魯塞爾發現比亞迪受益於不公平的政府補貼，可能會要求該公司出售部分資產、削減產能、退還補貼，甚至因不合規行為而面臨罰款。

匈牙利歐洲事務部長波卡（Janos Boka）對金融時報表示，尚未收到歐盟關於該調查的通知。他強調，政府對國家補貼審查嚴格，因此對此「保持冷靜」。

比亞迪在匈牙利南部賽格德（Szeged）的投資預計將達40億歐元，並創造多達1萬個就業機會。

不過，歐盟官員指出，該工廠主要由中國勞工參與施工，包括電池等所使用的零部件也多為進口，對歐盟經濟價值有限。

報導說，歐盟委員會發言人拒絕置評，比亞迪發言人暫未回應置評請求。

據2023年生效的歐盟「外國補貼條例」（ForeignSubsidies Regulation），歐盟已對部分中國企業啟動類似調查。若調查發現企業從非歐盟政府獲得直接或間接補貼，例如補助金、無息或低息貸款、稅收優惠、政府資助的研發或政府合約，歐盟可對企業施加廣泛的補救措施。

歐盟此前在貿易調查中已認定，比亞迪及其他中國汽車製造商曾獲得補貼，並因此對中國進口車輛徵收關稅。

歐盟貿易總署總署長魏恩德（Sabine Weyand）上月表示，中國企業必須遵守歐洲規則，確保「公平競爭環境」。

魏恩德說，「我們不希望只是簡單的組裝工廠，沒有附加價值，也沒有技術轉移」，並強調歐盟有機制來確保這一點。

此前歐盟的貿易調查發現比亞迪曾獲補貼，並對這家中國大廠徵收17%的關稅。