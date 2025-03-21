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馬斯克爭議多 連累特斯拉車主脫手換車 交易量創紀錄新高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉3月舊換新交易量邁向紀錄新高。圖為3月15日紐約特斯拉展售店外出現的抗議人潮。路透
特斯拉3月舊換新交易量邁向紀錄新高。圖為3月15日紐約特斯拉展售店外出現的抗議人潮。路透

全美購車網站Edmunds的數據顯示，在特斯拉執行長馬斯克擔任美國總統川普顧問、主導聯邦政府大瘦身卻引發強力抗議潮之際，特斯拉車被送到其他品牌汽車經銷商處，換取買新車的車價折抵，本月至今的交易量在所有舊換新汽車裡占比創新高。

截至3月15日，2017年或更新車型的特斯拉在舊換新汽車的占比達到1.4%，高於去年3月的0.4%。Edmunds分析師說，這個占比在3月的下半月還可能攀高。2月占比是1.2%。

如果趨勢持續，3月特斯拉舊換新的交易量占比將是Edmunds歷來最高。這並未計入換購特斯拉新車，或其他直接向消費者進行銷售的品牌所出廠的電動車。

此外，特斯拉還面臨其他電動車製造商日益激烈的競爭。1月，S&P Global Mobility發現，特斯拉在美銷量較一年前大減約11%，福特、雪佛蘭和福斯的電動車銷量卻增加，市占升高。

馬斯克領導政府效率部（DOGE）的種種作為，引發全美「打倒特斯拉」的抗議活動。美國與一些歐洲國家的特斯拉車主紛紛在社群媒體發文表示，將放棄自己的愛車，抗議他裁減公務員以及將取消了贊助全球人道主義計畫的合約。

根據Edmunds，特斯拉二手車價下滑，與福特、起亞和現代的電動車一致。隨著拿來舊換新的特斯拉經整備後進入市場，特斯拉二手車價可能進一步下跌。

Edmunds還表示，該平台上購買特斯拉新車的人數於去年11月觸頂後，上月降至 2022年10月以來的最低水準。

Edmunds洞察部門負責Jessica Caldwell表示，「特斯拉消費者的情緒變化可能為傳統汽車製造商和電動車新創公司創造機會」。

特斯拉 電動 馬斯克

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