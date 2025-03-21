快訊

中國高鐵強，美鐵我就爛？馬斯克不懂高鐵多燒錢

獨／醜聞首露面來台倒數...安排「金秀賢勤務」？高雄警方回應了

全球第二繁忙！倫敦希斯洛機場大停電 緊急關閉至21日午夜

AI記憶體晶片需求強勁 美光預估Q3營收優於預期

中央社／ 墨西哥市20日綜合外電報導

美光科技公司（Micron Technology）今天預測第3季營收優於華爾街預期，表示用於人工智慧（AI）模型的高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，美光股價盤後交易勁揚2%。

路透社報導，AI需求顯著提高業界對美光HBM晶片下單。HBM晶片是一種動態隨機存取記憶體（DRAM）標準，對先進的AI系統而言至關重要，這些系統也包括這波AI熱潮主要受益者輝達（Nvidia）處理器。

美光商務長沙丹納（Sumit Sadana）表示：「隨著我們持續提高HBM產能與市占，整個2025年將繼續成長。」他又說，2025年的所有HBM晶片全都售罄。

美光也為資料儲存市場提供NAND快閃記憶體晶片，預計在資料中心和以消費導向市場，DRAM與NAND需求都將成長，在截至8月的2025年會計年度獲利能力將顯著提高。

投資顧問公司Running Point Capital投資長舒曼（Michael Ashley Schulman）表示，美光公布的「強勁財測，在營收與獲利方面雙雙超出分析師預期，凸顯他們為AI基礎設施提供必要記憶體零件上所扮演的關鍵角色」。

美光表示，由於時間點、性質與實施方面存在不確定性，這份財測尚未納入美國總統川普可能課徵新關稅造成的衝擊，並打算將任何成本轉嫁到消費者身上。

川普的關稅政策朝令夕改，包括多次揚言加徵關稅，已加劇經濟不確定性。

美光預估第3季營收為88億美元，加減2億美元；相比下，倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的數據顯示，美光第3季營收預估為85億美元。

在截至2月27日的第2季，美光營收為80.5億美元，優於平均預估的78.9億美元。扣除某些項目後，每股盈餘為1.56美元，高於預期的每股1.42美元。

川普 快閃

延伸閱讀

軟銀大併購 AI鏈跟著衝 鴻海有望吃補

結盟救英特爾？黃仁勳：沒邀我 否認與超微、博通等設合資公司

資策會、DEKRA 德凱簽MOU 強攻AI半導體資安

華邦電、南亞科 四檔靚

相關新聞

日本2月核心通膨高於預期 支持市場續押日銀升息

日本政府今（21）日公布的數據顯示，2月核心消費者物價指數（CPI）年升3%，高於預期的2.9%，仍高於日本銀行（央行）...

Nike財測差！本季銷售額預計將大降 降幅比分析師預期的更深

耐吉（Nike）重返榮耀的努力遇到障礙，這家運動商品巨擘周四警告，本季營收的百分比跌幅將達兩位數，原因是新關稅影響、消費...

黃金漲勢稍歇 油價上漲 銅價回落

國際黃金價格周四（20日）盤中再創新高後回落，市場開始懷疑美國聯準會今年是否有能力大幅降息。原油上漲約1美元，因為美國加...

美元上漲 澳幣、紐元兌美元貶近1%

美元周四（20日）兌大多數貨幣上漲，美國聯準會（Fed）19日在利率決策會議後表示，基於美國關稅政策的不確定性，今年不急...

台積電ADR續漲2.14% 較台北交易溢價18.95%

台積電ADR周四（20日）續漲2.14%，收在177.47美元，較台北交易溢價18.95%。費城半導體指數同日則是下跌0...

報明牌？美商務部長呼籲民眾買特斯拉股票：未來不會這麼便宜

美國國會山莊報報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）19日接受福斯新聞台「傑西．沃特斯黃金時段」（J...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。