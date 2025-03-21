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日本2月核心通膨高於預期 支持市場續押日銀升息

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本2月核心通膨放緩程度比預期小，繼續支持市場對日本央行的升息預期。 路透
日本2月核心通膨放緩程度比預期小，繼續支持市場對日本央行的升息預期。 路透

日本政府今（21）日公布的數據顯示，2月核心消費者物價指數（CPI）年升3%，高於預期的2.9%，仍高於日本銀行（央行）的2%目標，強化了市場對日銀將逐步升息的預期。外匯交易員看好日圓兌美元匯價短期走升。

數據顯示，剔除生鮮食品的2月核心CPI升幅雖較1月的3.2%放緩，但放緩程度沒有分析師預期的快。

日銀密切關注的另一個數據是不計生鮮食品和能源成本的核心－核心CPI，2月年比攀升2.6%，比1月的2.5%再加速，且為2024年3月以來的最大年升幅。

日銀本周三（19日）維持利率不變，但日銀總裁植田和男表示，食品成本上漲，加上高於預期的薪資成長，可能會推升通膨。

彭博經濟學家預估，日銀將在5月1日再度升息。凱投宏觀亞太主管Marcel Thieliant也預測日銀5月會升息，「通膨的持續力道支持我們的看法，日銀將會比預期更激進地採取緊縮政策」，但他也說，美國關稅衝擊的不確定性，有可能讓升息延至7月。

押注日銀升息將提振日圓匯價的展望，也可能受阻於日本國內政治。未來幾周，日本首相石破茂將需抵抗對他領導地位的挑戰。朝日新聞的最新民調顯示，石破茂的支持度由前次調查的40%陡降至26%，民眾對生活成本太高不滿，在7月底要舉行的選舉，成為石破茂一大考驗。

日圓兌美元匯率21日盤中貶值0.18%，在149日圓兌1美元附近。

CPI 日本 石破茂

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