Nike財測差！本季銷售額預計將大降 降幅比分析師預期的更深

耐吉（Nike）重返榮耀的努力遇到障礙，這家運動商品巨擘周四警告，本季營收的百分比跌幅將達兩位數，原因是新關稅影響、消費者信心下滑，以及慢於預期的周轉速度，

Nike股價在盤後交易重挫5%，抹去稍早的漲幅，因為該公司暗示，正擴大清理過剩庫存，本季（止於5月的第4季）營收和獲利都將進一步下降。

財務長傅蘭德表示，預計本季銷售額的降幅將處於「十位數中段的低端」。根據LSEG的共識估計，華爾街預計本季銷售下降11.4%。

Nike還預計，毛利率會較去年同期降4到5個百分點，預計持續直到2026年度，部分原因是美國對來自中國和墨西哥的產品徵收關稅。

傅蘭德在電話會議中指出，「地緣政治動態、新關稅、波動的外匯匯率和稅務法規」都造成不確定性。

根據Nike的報告，到2024年度，該公司有18%的鞋在中國大陸生產。該公司一個網站顯示，它在中國有117個製造地點，在墨西哥有8個。

目前執掌Nike的是自消費者市場總裁一職退休後再回歸的希爾，他上任執行長大約五個月，現正透過重新專注於體育運動並修復與零售合作夥伴的關係來重塑Nike。

隨著消費者對一些最大的運動鞋系列（包括Air Force 1s和Dunks）需求消退，Nike大打折清倉，庫存下降了2%。然而，傅蘭德表示，各產品類別的庫存水準仍很高。

在上季（止於2月28日的第3季），營收下降9%至112.7億美元，但比華爾街預測的降幅11%到110.1億美元降幅要好，每股盈餘是54美分，也優於市場預期的29美分。

最大市場北美的銷售下滑4%至48.6億美元，比分析師預期的45.3億美元好。中國大陸仍然是弱點，在消費長期低迷的情況下，銷售低於預期。

Nike扭轉虧損的關鍵在於能夠重新點燃創新，並創造出行業的領先鞋類和服裝。

希爾在與分析師的電話會議中表示，早先推出的新款Pegasus Premium在北美「幾乎全賣光」，將擴大販售到今年秋季；為日常跑者打造的Romero 18也取得「出色」成績，Nike計劃4月中旬前將銷量翻一倍。

Nike在擴大女性消費族群方面預計能有更大的進展，這是提高營收的另一關鍵。上月推出名為NikeSkims的新品系列，是與超級網紅金卡戴珊的內衣品牌進行的合作。

根據彭博行業研究，業績顯示，Nike開始有了轉機，但減少庫存「仍有許多工作要做」。