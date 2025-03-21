黃金漲勢稍歇 油價上漲 銅價回落

國際黃金價格周四（20日）盤中再創新高後回落，市場開始懷疑美國聯準會今年是否有能力大幅降息。原油上漲約1美元，因為美國加大對伊朗的原油制裁。倫敦金屬交易所（LME）的銅價在一度漲破每噸1萬美元後，收盤回跌至這個關卡之下。

紐約黃金現貨價格周四一度漲至每英兩3057.49美元的歷史新高，不過之後隨美元上漲與獲利回吐賣壓影響，轉為下跌，漲勢稍歇，收盤微跌0.09%報3044.90美元。市場面對可能引發通膨的美國關稅措施，擔心美國聯準會可能今年降息幅度無法太大。

Allegiance Gold首席運營官Alex Ebkarian表示，黃金每次創下新高價時，都會遇到一些阻力。但現在看到經濟放緩，可能帶來更多的不確定性，他認為，市場對避險資產的渴望仍會增加。花旗集團（Citigroup）分析師也看多黃金前景，在最近的報告中寫道：「由於擔心美國經濟硬著陸與停滯性通膨風險，市場的避險與投資需求大幅增加，金價年底將達到每英兩3500美元。」

美國為施壓伊朗談出新的核子協議，周四加大制裁伊朗原油的力道，首次將中國大陸購買伊朗原油的煉油廠和運油油輪列為制裁對象。另外，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）周四要求七個成員國進一步削減石油產量，以抵銷超出協議產量的部分，根據OPEC官網上的表格，此次安排涉及的月減產幅度在每日18.9 萬桶至 43.5 萬桶之間，將持續到2026年6 月。

周四布蘭特原油期貨上漲1.22美元或1.72%，結算報每桶72美元。美國西德州原油期貨上漲1.16美元或1.73%，結算報68.07美元。

CIBC Private Wealth Group的資深能源交易員Rebecca Babin說，美國與伊朗的核子協議如果談不攏，美國總統川普勢必會對伊朗的石油出口採取具有重大影響的措施。

倫敦銅價周四一度衝破每噸1萬美元關卡，為五個月來首次。美國總統川普考慮對銅這樣的關鍵工業金屬課徵關稅，導致近日銅價節節高。不過周四上攻力道未能持續，LME銅價收盤時回跌0.5%，報每噸9936.5美元。