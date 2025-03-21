科學雜誌社論：COP30 巴西政策必須改變

巴西將於11月在帕拉州首府貝倫舉行聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），但美國科學雜誌（Science）社論批評「巴西作為東道主，沒有做出表率」。

根據科學雜誌今天刊登由巴西亞馬遜國家研究所（Inpa）科學家費恩賽德（Philip Fearnside）和德國漢堡應用技術大學研究員費柳（Walter Leal Filho）署名的社論指出，除環境與氣候變遷部外，巴西其他政府部門似乎都在推行增加溫室氣體排放的活動。

例如交通部恢復連接亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）和宏東尼亞州首府維洛港（Porto Velho）的319號國道（BR319）工程項目，將使大片亞馬遜雨林遭砍伐者入侵，破壞森林吸碳能力，使全球暖化達到不可逆轉的程度。

還有農業部為將牧草地變成大豆種植地提供的補貼，提高土地價值，也鼓勵農民進行森林砍伐。

巴西礦業能源部也在亞馬遜雨林和沿海地區開闢新的石油和天然氣勘探區，推動評估亞馬遜河口能源潛力計畫等。

根據社論，巴西繼續尋找新油井，以達到發達國家經濟水準的計畫，將導致氣候災難加劇；亞馬遜河口的石油勘探研究因涉及投資利益，將產生長期影響，遠超出世界需要擺脫化石燃料的時間。

費恩賽德和費柳認為，巴西在應對氣候變化方面處於領先地位合乎道理，不僅因為巴西將主辦COP30，氣溫上升失控將給巴西帶來災難性影響，巴西將失去亞馬遜雨林，世界第4大都市聖保羅都會地區的供水也將受影響。

聖保羅水文盆地16%至70%的水來自雨水，而雨水蒸氣則透過「飛河」現象從亞馬遜河流域輸送抵達，一旦亞馬遜雨林遭到破壞，預計聖保羅所在的巴西東南部地區，將更頻繁發生極端乾旱，東北半乾旱地區將變成沙漠，沿海地區將面臨風暴和海平面上升風險。

費恩賽德和費柳指出，要使COP30成為扭轉「氣候災難走向不可逆轉地步」的盛會，不僅要遏制森林砍伐，更需要快速擺脫化石燃料；巴西作為主辦國，更要以身作則，改變化石燃料開採政策，遏制亞馬遜地區的溫室氣體排放。

針對科學雜誌的社論，巴西礦業能源部聲明表示，亞馬遜盆地的勘探研究計畫遵循嚴格的環境標準，目的是了解赤道邊緣的地質潛力，為巴西的能源安全做出貢獻；向低碳經濟轉型是一個漸進過程，毫無計畫地突然減少石油勘探，可能會產生重大的經濟社會影響。

該部並重申，巴西致力於實現公平、永續的能源轉型，符合全球氣候目標，同時確保國家經濟發展和能源安全。