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國安風險成考量：台美投資有哪些注意事項？

美元上漲 澳幣、紐元兌美元貶近1%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
澳幣兌美元匯率20日下跌近1%。 路透
澳幣兌美元匯率20日下跌近1%。 路透

美元周四（20日）兌大多數貨幣上漲，美國聯準會（Fed）19日在利率決策會議後表示，基於美國關稅政策的不確定性，今年不急於進一步降息。

衡量美元兌六種主要貨幣匯價變動的美元指數（DXY）周四連續第二天走高，上漲0.41%至103.851。

道明證券全球外匯策略師Jayati Bharadwaj表示，近期美國經濟數據緩解了人們對美國經濟增長放緩的擔憂。她說，「許多壞消息已被消化，但並沒有任何堅實的數據如市場擔心的崩潰，現在甚至聯準會也沒有表示他們急於再次降息」。「種種因素都導致市場重新評估他們已經消化的看跌美元立場」，Bharadwaj因而預期美元將在短期內走強。

日圓周四兌美元小幅貶值0.06%至148.78日圓兌1美元。日本銀行（央行）19日維持利率不變，並警告全球經濟不確定性加劇，暗示進一步升息的時間將取決於美國關稅的影響。

澳幣兌美元下跌0.9%，報0.6303美元兌1澳幣。澳洲2月就業數據意外下降，結束了強勁的增長趨勢，儘管失業率保持穩定，但勞動力市場過熱有所緩解。紐元也貶0.9%，至0.5759美元兌1紐元，儘管數據顯示紐西蘭經濟已走出衰退，上季0.7%的經濟成長優於預期，但其他基本數據仍顯疲軟。

瑞士央行周四將政策利率下調至0.25%，為2022年9以來低點，瑞郎兌美元應聲下跌0.5%；瑞典央行、英國央行維持利率不變，瑞典克朗和英鎊隨後最新利率政策宣布分別下跌0.2%和0.3%。歐元兌美元下跌0.5%，至1.0853美元兌1歐元。

美國聯準會決策官員19日維持利率不變，並暗示今年稍晚將降息兩次，每次25個基點（1碼），與三個月前的預測一樣。聯準會主席鮑爾說：「我們不會急於採取行動。」

鮑爾的談話和聯準會的聲明，顯示Fed決策者在應對川普計劃對美國貿易夥伴徵收關稅，及其對經濟的影響，面臨挑戰。倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，交易員們現在預期聯準會今年將降息約63個基點。

美國 聯準會

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