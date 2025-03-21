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台積電ADR續漲2.14% 較台北交易溢價18.95%
台積電ADR周四（20日）續漲2.14%，收在177.47美元，較台北交易溢價18.95%。費城半導體指數同日則是下跌0.72%。
周四美國股市三大指數均小幅下跌。道瓊工業指數下跌11.31點或0.03%，收在41,953.32點；標普500指數下跌12.40點或0.22%，收在5,662.89點；那斯達克指數下跌59.16點，或0.33%，收在17,691.63點。
台灣加權股價指數周四上漲416.43點，收在22,377.26點，台積電（2330）漲33元或3.47%，收在985.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 162.25 +0.61 162.50 -0.15
中華電（2412） CHT 128.78 +0.49 129.00 -0.17
台積電 TSM 1,171.69 +2.14 985.00 +18.95
聯電（2303） UMC 44.43 -1.90 45.15 -1.59
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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