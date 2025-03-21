台積電ADR續漲2.14% 較台北交易溢價18.95%

迷因幣風靡市場，看似一夜暴富的機會，卻隱藏法律三不管的高風險交易。從名人背書到價格暴漲暴跌，這究竟是加密貨幣的新機遇，還是另一場龐氏騙局？無監管、無內在價值、易遭收割，投資者是否只是被操縱的棋子？當市場泡沫破裂，誰能全身而退？ 根據素有「女股神」之稱、方舟投資公司創辦人兼執行長伍德（Cathie Wood）的話，充斥市值2.6兆美元加密貨幣市場的大多數迷因幣，最終很可能「一文不值」。就像19世紀瘋狂的石油開採熱潮一樣，迷因幣已將數位交易者變成現代投機者。 伍德日前受訪時表示，區塊鏈技術攜手人工智慧創造出「數百萬」迷因幣，它們「不會值很多錢」，她的基金不會將資金投進去。

2025-03-21 06:00