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美股在震盪交投中收盤下滑 樂觀經濟數據不及關稅憂慮

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股三大指數周四美股在震盪交投中收盤下滑。路透
美股三大指數周四美股在震盪交投中收盤下滑。路透

美國股市周四抹去早盤漲幅，收盤小幅下跌，盤中在漲跌之間波動，因市場對關稅引發貿易戰的擔憂蓋過樂觀的經濟數據，投資人仔細評估了聯準會的政策聲明。

道瓊工業指數下跌11.31點，跌幅0.03%，報41,953.32點；標普500指數下跌12.40點，跌幅0.22%，報5,662.89點；那斯達克指數下跌59.16點，跌幅0.33%，報17,691.63點。

最近幾周，隨著川普政府徵收對等貿易關稅，一系列經濟指標表明經濟和消費者信心可能正在降溫，股市拋售壓力加劇。

但在此前四個交易日中，有三個交易日上漲，指標標普指數周三上漲逾1%，此前聯準會一如預期地維持利率不變，並表示今年稍晚可能降息兩次，每次1碼。

聯準會還表示，預計經濟增長將放緩，通膨至少暫時走高。

舊金山Wedbush證券資深副總裁Stephen Massocca說，「形勢非常不穩定。消息非常不確定。市場對此非常關注，很大程度上取決於未來幾周某些新聞事件的發展。我們正在這裡築底，但當我查看近期的新聞時，我並不抱太大希望我們會突然擺脫這種情況」。

周四公布的數據顯示，上周初請失業金人數略有增加，但政府削減開支、利率水平和政策不確定性等因素可能使前景變得黯淡。     

世企研報告稱，衡量未來經濟活動的指標在1月份下降0.2%後，2月份又下降了0.3%。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，市場參與者預計聯準會今年將降息63個基點，6月會議上降息至少1碼概率為71%。

科技股在11大類股當中表現最弱，帶來最大拖累，而能源股則上漲，因為原油價格勁揚近2%，此前美國發布新的伊朗制裁措施。

由於關稅前景不明朗，企業利潤前景最近變得黯淡，但Darden Restaurants上漲5.77%，此前這家擁有Olive Garden的公司對關稅對其業務的影響給出了積極正面的展望。

埃森哲下跌7.26%，跌幅創下一年來單日最大，該公司稍早表示，川普政府削減聯邦支出的舉措導致新合約被延遲和取消。

指數 聯準會

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