輝達GTC大會量子日 黃仁勳：量子運算深具潛力

中央社／ 聖荷西20日專電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

輝達執行長黃仁勳之前評論將「非常有用的量子電腦」推向市場，可能需要15到30年時間，導致量子電腦概念股暴跌，他今天在輝達GTC大會「量子日」幽默表示，不知道這些公司是上市公司，量子運算深具潛力與希望。

輝達（NVIDIA）GTC大會「量子日」今天登場，黃仁勳開場正式宣布輝達將在波士頓開設一個量子研究實驗室，與哈佛大學和麻省理工學院（MIT）合作，「這可能將成為全球最先進的加速運算和混合式量子運算研究實驗室」，未來將有更多夥伴加入。

黃仁勳說，輝達會盡快推動這個計劃，讓這座實驗室盡快運作。

對於之前表示將「非常有用的量子電腦」推向市場，可能需要15到30年時間，導致量子電腦概念股暴跌一事，黃仁勳今天回應表示，有人問他量子電腦需要多久時間才能真正具實用性，對他來說，創辦輝達、打造CUDA平台成為運算平台花了近20年，因此，當有人談論5年、10年、20年時間範圍時，是正常的事。

他並幽默表示，聽到量子電腦概念股暴跌後開始思索，第一個反應是「不知道這些公司是上市公司」，引起現場一片笑聲，他接著說，替這些公司感到高興，於是有了這場對談，希望講者不要帶蘋果來砸場，量子業界領袖共聚一堂是很棒的一件事。

今天這場對談由黃仁勳親自主持，請到業界10多位領袖座談，分為3場，包括量子電腦軟體和服務供應商D-Wave執行長巴拉茨（Alan Baratz），他之前指出輝達執行長黃仁勳對量子運算的看法「大錯特錯」。

黃仁勳席間表示，明年輝達GTC大會還將舉辦第二屆量子日。

上市公司 哈佛大學 概念股

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