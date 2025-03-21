亞洲將進一步降息? 交易員這麼認為
根據亞洲貨幣交換市場，在美元走跌情況下，交易員已稍微增加對該地區降息的押注。
隨著美元疲軟支撐亞洲各國貨幣，貨幣交換市場顯示，印度、馬來西亞及泰國等國家將進一步放鬆其貨幣政策。匯率走升使亞洲各國央行能更專注於提振經濟成長、無需積極支持匯率。
彭博資訊報導，隨著通膨放緩跡象日益明顯，亞洲各國降息的迫切性也跟著增加。印尼、菲律賓、南韓、泰國、台灣、中國和印度2月整體通膨率均比預期低，放鬆政策可能有助於抵銷美國總統川普4月可能宣布對等關稅所產生的經濟衝擊。
紐約梅隆銀行駐香港策略師張偉勤（Wee Khoon Chong，音譯）表示：「近期泰銖走強可能為泰國央行放鬆貨幣政策提供更多空間，進而支持泰國債券市場。」印度2月通膨上漲3.6％，低於央行4％目標。該國交換市場顯示，未來六個月利率將下調37個基點。
馬來西亞央行是迄今唯一尚未採取寬鬆政策的東南亞央行，但馬國交換市場已完全反映未來12個月將降息1碼（25個基點）的預期，相較於2月底，預期降息1碼的機率約為66%。
泰銖交換市場也反映了未來一年利率利率將下降48個基點的預期，比上月央行意外放寬政策之前的定價多10個基點。儘管泰國央行表示將為下次降息設定較高門檻，但由於泰國政府傾向寬鬆貨幣政策，且泰國出口導向經濟將容易受美國關稅影響，交易商預期貨幣政策將更趨鴿派。
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