去年全球債務已超過這個數字...

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
OECD指出，全球債務已衝破100兆美元。 美聯社
OECD指出，全球債務已衝破100兆美元。 美聯社

經濟合作發展組織（OECD）20日表示，去年未償還的公債與公司債規模已突破100兆美元；利息成本攀升使借款人面臨艱難選擇，必須優先投資具生產力的項目。

儘管各國央行目前正在降息，但借貸成本仍遠高於2022年升息周期啟動前的水準，因此低利債務持續為高成本債務所取代，未來利息成本恐進一步攀升。

當前正值各國政府面臨高額支出。德國國會本周已批准大規模基礎建設計畫，並支持歐洲擴大國防支出。此外，從綠色轉型到人口老化，各大經濟體也面臨相關的長期支出壓力。

OECD在這份年度債務報告中表示：「借貸成本和債務負擔雙升，可能限制未來的借貸能力，但此刻的投資需求卻比以往任何時候更為迫切。」

2024年，OECD國家債務成本占產值的比率升至3.3%，比三年前增加0.9個百分點，並升抵至少2007年來最高水準。這也導致OECD成員國的利息支出，超過在國防與住房等領域的開支。

OECD資本市場與金融機構部門主管塞利克表示，隨債務成本上升，各國政府和企業必須確保借款用於支持長期成長，以及提振生產力。

他指出：「如果借貸用於相關領域，我們並不擔心…但若借貸只額外增加昂貴債務，卻未能提升經濟的生產力，未來的處境將更艱難。」

債務 利息

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