去年全球債務已超過這個數字...
經濟合作發展組織（OECD）20日表示，去年未償還的公債與公司債規模已突破100兆美元；利息成本攀升使借款人面臨艱難選擇，必須優先投資具生產力的項目。
儘管各國央行目前正在降息，但借貸成本仍遠高於2022年升息周期啟動前的水準，因此低利債務持續為高成本債務所取代，未來利息成本恐進一步攀升。
當前正值各國政府面臨高額支出。德國國會本周已批准大規模基礎建設計畫，並支持歐洲擴大國防支出。此外，從綠色轉型到人口老化，各大經濟體也面臨相關的長期支出壓力。
OECD在這份年度債務報告中表示：「借貸成本和債務負擔雙升，可能限制未來的借貸能力，但此刻的投資需求卻比以往任何時候更為迫切。」
2024年，OECD國家債務成本占產值的比率升至3.3%，比三年前增加0.9個百分點，並升抵至少2007年來最高水準。這也導致OECD成員國的利息支出，超過在國防與住房等領域的開支。
OECD資本市場與金融機構部門主管塞利克表示，隨債務成本上升，各國政府和企業必須確保借款用於支持長期成長，以及提振生產力。
他指出：「如果借貸用於相關領域，我們並不擔心…但若借貸只額外增加昂貴債務，卻未能提升經濟的生產力，未來的處境將更艱難。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言