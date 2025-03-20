報明牌？美商務部長呼籲民眾買特斯拉股票：未來不會這麼便宜
美國國會山莊報報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）19日接受福斯新聞台「傑西．沃特斯黃金時段」（Jesse Watters Primetime）節目專訪，被問及最近數州發生抗議者襲擊電動車大廠特斯拉（Tesla）經銷商、展示廳、充電站和汽車。他公開呼籲想要襲擊特斯拉經銷商的民眾買進特斯拉股票，並說未來股價不會像現在這樣便宜。
盧特尼克回覆提問時說：「我的意思是，這實在令人無法接受。你們擁有一位也許是最好的企業家、最優秀的技術專家，及為美國效力的所有美國公司中最優秀領導者。而民主黨一些奇怪的人對他發動攻擊。」
盧特尼克指出，馬斯克的太空公司SpaceX本周成功帶回滯留太空站9個月的美國太空人，凸顯他對美國的承諾，並說他將透過旗下多間公司打造「次世代」科技。
盧特尼克表示：「我認為，如果你想從今晚的節目學一些東西：那就是買進特斯拉股票。馬斯克的股票如此便宜，令人難以置信。未來不會再有這麼便宜的價格。」
盧特尼克還補充：「誰不想投資馬斯克？你在跟我開玩笑吧？」
特斯拉股價過去一個月下跌了34.6%。美國財經媒體CNBC報導，特斯拉股價於去年12月中旬達到約479美元高點，此後暴跌一半以上。那斯達克綜合指數顯示，特斯拉19日收盤價為每股235美元。
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