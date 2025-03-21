川普施壓鮑爾 要Fed降息

@@@美國聯準會@@@（Ｆｅｄ）聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）昨決議利率維持在百分之四點二五至四點五不變、連二凍。美國總統川普隨後公開表示，聯準會應該要降息。川普在社群平台Truth Social發文表示，「隨著美國關稅開始逐漸（緩和地）影響經濟，聯準會最好要降息。」川普還用大寫英文字母來強調「降息」。

川普接著說：「要做對的事。四月二日是美國的自由解放日（Liberation Day）!!!」

儘管聯準會決議利率不變，但大幅下修美國今年經濟成長率，並調高通膨率預測，顯示經濟陷入「停滯性通膨」的風險升高。鮑爾在記者會上承認川普的關稅政策已經影響聯準會對通膨及經濟的展望，凸顯聯準會擔憂川普擴大關稅及遣返移民政策將打擊美國經濟。

最受關注的利率預測「點陣圖」指出，十九位決策官員中，有八位預測今年最多只會降息一碼（○點二五個百分點），只有兩位預測會降息三碼，顯示「鷹派」的聲音升高。目前市場預期今年將降息二至三碼。

鮑爾雖表示他支持今年降息兩碼，但並非信心十足；他指出，「關稅（引發的）通膨」可能不需要聯準會對利率的立場做重大的改變。但他也表示，在這次「關稅通膨的案例中」，聯準會做出「過渡性」的研判可能適當。

阿波羅投資集團首席經濟學者史洛克表示，聯準會的最新經濟預測「的確顯示我們的經濟正處於停滯性通膨，成長率下降，通膨升高。這將使聯準會面臨非常複雜的挑戰」。富國銀行首席經濟學者布瑞森表示，「大家都聞到停滯性通膨的氣味，不過程度並不會像一九七○至八○年代時那樣嚴重」。