Fed利率按兵不動 鮑爾承認關稅戰「暫時」影響通膨

美國聯準會（Fed）19日開會決議維持利率不變，預期今年將降息2碼，並大幅下修今年經濟成長率以及調高通膨率預測。主席鮑爾承認川普的關稅政策已影響對通膨及經濟的展望，凸顯央行擔憂川普擴大關稅及遣返移民等政策將打擊美國經濟。

分析師認為，Fed雖預測通膨升高，但不足以使其改變降息速度，且鮑爾認為關稅對通膨的影響可能是「暫時」（transitory）現象，立場偏向「鴿派」，令投資人鬆了一口氣。

Fed決策與鮑爾記者會重點

Fed的決策機構聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決定貨幣政策按兵不動，聯邦資金利率維持在4.25-4.50%不變，並將美國今年經濟成長率預測由2.1%下修到1.7%，核心個人消費支出（PCE）平減指數年增率由2.5%調高到2.8%，失業率則從4.1%上修到4.2%，顯示Fed擔心川普的政策至少在短期內將推升通膨、打擊投資、企業與消費者信心，以及傷害經濟成長。

更重要的是，幾乎所有決策官員都認為，如果預測有錯，將錯在經濟成長實際會更疲軟，失業人數更多以及通膨更高。

Fed在會後聲明中刪除了「委員會判斷達成就業及通膨目標的風險大致平衡」的文字，顯示對達成其雙重職責的期望下降，尤其是通膨難以達標的風險升高，這也使Fed更難針對經濟成長減緩，採取預防性的降息行動。

Fed並宣布將每月縮減公債部位的金額從250億美元降低到50億美元；對機構證券及房貸擔保證券（MBS）的縮減上限維持在每月350億元。

鮑爾在記者會上表示，「顯然有一部分，很大一部分」與川普的關稅有關，關稅「往往會拉低經濟成長，並推高通膨」。基於不確定性異常升高，Fed無須急於改變利率。他並指出，通膨下降的進展「目前可能會延後」。鮑爾表示他支持今年降息2碼，但並非信心十足。

目前，Fed預測物價漲幅將在2026至2027年放緩，因此官員認為沒有必要因關稅調整利率政策。鮑爾表示，「有時，若通膨影響是短暫的，適當的做法是靜觀其變，而不急於調整政策，關稅通膨就是一例」。他強調，關稅導致的通膨上升可能是「暫時」現象，但也坦言很不容易明確區分通膨是由關稅還是其他因素造成的。