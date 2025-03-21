OECD：全球債務突破100兆美元

根據經濟合作發展組織（OECD）20日發布的年度債務報告，去年全球未償還的公債與公司債已突破100兆美元；隨借貸成本攀升，各國的利息支出更已超越國防、住房等領域的開支。

儘管各國央行目前正陸續降息，但借貸成本仍遠高於2022年升息周期啟動前的水準，低利債務持續被高成本債務所取代，利息成本未來恐將進一步攀升。

當前，各國政府正面臨龐大的支出壓力。德國國會本周已批准大規模基礎建設計畫，並支持歐洲擴大國防支出。此外，從綠色轉型到人口老化，各大經濟體也面臨相關的長期支出壓力。

OECD在報告中表示：「借貸成本和債務負擔雙升，可能限制未來的借貸能力，但此刻的投資需求卻比以往更加迫切。」

2024年，OECD成員國債務成本占國內生產毛額（GDP）的比率升至3.3%，比三年前勁增0.9個百分點，攀抵至少2007年來最高水準。這也導致OECD成員國的利息支出，超越國防與住房等領域的支出。

OECD資本市場與金融機構部門主管塞利克表示，隨著債務成本攀升，各國政府和企業必須確保借款資金用於支持長期經濟成長與提升生產力。

他說：「如果借貸用於這些領域，我們並不擔心…但若借貸僅額外增加昂貴債務，卻未能提升經濟生產力，未來的處境將更為艱難。」

OECD也預期，隨著各國政府增發短債，今年OECD成員國的發債規模料將衝上17兆美元，刷新去年紀錄。

OECD金融與企業事務主管迪諾亞則表示，龐大的債務負擔本身並非壞事，但近20年來，許多借貸都用於因應2008年金融海嘯和2019年來新冠疫情造成的經濟低迷。

迪諾亞主張，目前的重點應從刺激復甦轉向投資，例如應用在基礎建設與抗暖化計畫。他說，借貸必須持續促進成長，政府財務才能趨於穩定，進而實質降低債務占GDP的比率。

然而，公債殖利率上升，也拉高了既有債務的再融資成本，使情勢更顯複雜。