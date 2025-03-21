經濟前景不確定性升高 考驗Fed決策
經濟前景不確定性明顯升高，FOMC會後聲明強調，「經濟前景的不確定性已增加」。聯準會（Fed）主席鮑爾在大約一小時的會後記者會期間更不斷提到「不確定性（uncertainty）」，次數統計起來多達18次。
Fed這次維持利率不變，利率點狀圖反映官員預測今年將降息兩次，但因為經濟前景不確定性極高，隨著美國貿易、移民和財政支出政策出現重大變化，市場今年對利率走向預測勢必也將出現很多變動。
在決策會後記者會上，連鮑爾自己都坦承：「現在真的很難預測會怎麼發展，我還不知道有誰是對自己預測很有把握的。」
Fed決策官員對聯邦資金利率的預測，取決於個人對經濟的預判。
鮑爾坦言，在當前政策與經濟充滿不確定性下，本次會議預測「可以說考驗很大」。
巴隆（Barron's）專欄作家雷恩哈特指出 ，由此看來，Fed可能降息兩次，也可能降更多或更少，甚至完全不降。
根據Fed官員最新預測，今年經濟成長放緩且通膨升溫，基本上已反映了停滯性通膨情境。
在這樣展望下，Fed可能維持觀望態度，不急於降息。然而，儘管目前勞動市場仍保持穩定，鮑爾指出，如果裁員潮擴大，失業率可能迅速攀升，這會迫使Fed在今年下半年連續降息。
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