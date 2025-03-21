英嚴防逆風 利率按兵不動 瑞士降息1碼 巴西大幅升息

英國央行20日決議利率按兵不動，而且支持維持利率不變的人數比市場預期來得多，顯示在全球情勢動盪的環境下，就連立場偏向鴿派的成員也轉趨謹慎。瑞士央行同日降息1碼，巴西則大幅升息1個百分點。

英國央行貨幣政策委員會以8比1的票數，決議維持基準利率在4.5%，比例比市場預期的7比2更懸殊。

英國央行副總裁藍斯登和泰勒過去三場會議都支持降息，但這次投票贊成不調整政策，2月支持降息2碼的曼恩也倒戈加入維持政策不變陣營。唯一支持降息的是丁格拉，但主張的降息幅度從2碼縮小至1碼。

英國央行總裁貝利說：「經濟目前充滿不確定性，但我們仍認為利率走在逐步下降的軌道。」

決策出爐後英鎊對美元收復部分失土，貶幅縮小至0.4%左右，英國公債價格維持漲勢。利率交換合約價格顯示，英國央行5月降息1碼機率約65%，略低於決策出爐前的70%。不過，交易員仍預期英國央行今年底前將再降息53個基點。

在評估經濟低迷和就業市場走軟例證，以及通膨升溫可能性之際，英國央行未來數月面臨的挑戰如走鋼索一樣棘手。

相較於英國央行的謹慎態度，瑞士央行20日決議調降基準利率1碼至0.25%，符合市場預期，是2024年3月以來第五次降息。瑞士2月通膨率降至0.3%，是近四年來新低，降息目的在於避免通膨繼續下滑，瑞士央行也表示，川普貿易政策及歐洲政府可能增加開支，已為經濟增添不確定性。

在全球主要央行大多開始降息之際，巴西持續逆勢升息，19日宣布升息1個百分點至14.25%，連續第三次以這種幅度升息，但暗示下次升息幅度可能縮小，原因是經濟成長浮現放緩跡象。

摩根大通分析師認為，巴西央行5月及6月將分別再升息2碼，緊縮周期將以15.25%的利率劃下句點。

歐洲央行總裁拉加德20日在歐洲議會表示，儘管通膨回落的過程仍相當順利，但由於貿易問題的不可預測性上升，央行無法對利率政策做出堅定承諾。