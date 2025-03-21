鮑爾「暫時性」通膨說 惹議

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

Fed主席鮑爾再端出通膨「暫時性」之說，選擇淡化市場疑慮，殊不知這三個字反而勾起不愉快的回憶。

近幾周來，美國經濟前景趨於黯淡，但鮑爾選擇淡化市場疑慮。他在決策會後記者會上表示，儘管市場對經濟成長擔憂升溫，加上川普政府激進貿易戰可能推高物價，但他認為影響有限。他甚至端出一度已被拋棄的用詞，稱關稅帶來的通膨影響，可能只是「暫時性的」。

鮑爾再度用了「暫時性」一詞，令不少人感到意外，因為Fed曾在新冠疫情爆發後通膨飆升時有過同樣的說法。然而，當時他和多數決策官員都判斷失誤。如今又使用相同措辭，若再度誤判，恐將進一步打擊Fed的公信力。

鮑爾說，「如我先前提過，若通膨影響可迅速消退，即暫時性的，且無需我們採取行動，那麼有時候是可以忽略的」。

他強調這種情境是「基本預測」，但也有所保留，坦承官員「其實無法知道」通膨的影響是否真的是短暫的。

彭博經濟學家認為，從最新經濟預測和利率點狀圖來看，決策官員對近期市場擔憂的經濟成長放緩跡象並未表現出太多憂慮。

被問到企業和消費者信心下滑時，鮑爾表示，「硬數據」顯示美國經濟仍然穩健。他並對長期通膨預期保持信心，儘管密西根大學多次調查結果顯示市場對此存有疑慮。

Fed 美國經濟 通膨

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