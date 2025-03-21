鷹派抬頭 Fed挺不降息官員增加 今年降息中位數仍是2碼

經濟日報／ 編譯任中原劉忠勇／綜合外電
聯準會（Fed）決議維持利率不變。路透
聯準會（Fed）決議維持利率不變。路透

聯準會（Fed）決議維持利率不變，同時預期今年將降息2碼，與去年12月時預測相同；但預測不降息及只降息1碼的官員多達八人，遠多於12月時的四人；反觀預測降息3碼或更多的官員數，卻由五人減少到二人，顯示「鷹派」分貝升高。

根據利率點狀圖，Fed的19位決策官員對今年降息幅度中位數預測雖仍是2碼，與去年12月時預測相同；但預測不降息有四人，只降息1碼也有四人，合計多達八人，遠多於12月時的四人；反觀預測降息3碼或更多的官員數，卻由五人減少到二人。

Fed利率點狀圖
Fed利率點狀圖

再者，官員對今年底利率預測平均數，已從12月時的3.63%，大幅提高到4.0%，亦即官員預測今年將降息1碼半。

換言之，今年實際降息幅度可能只比2碼少，而不會超過2碼，儘管目前市場仍預期利率將降到3.63%，以利率區間來看為3.5%-3.75%，相當於降息3碼。

在會後聲明中，Fed將「經濟展望不確定」，改為「經濟展望的不確定性已升高」。再者，Fed將「委員會判斷達成就業及通膨目標的風險大致平衡」這段文字刪除；重點在於少了「達成」一詞，顯示Fed對「達成」雙重目標期望下降，尤其是通膨難以達標風險升高，這也意味Fed更難針對經濟成長減緩，採取預防性降息行動。

另外，貝萊德投資研究所預測，鑒於通膨上行的風險，Fed的降息次數可能少於市場預期，「我們認為Fed今年將很難降息超過一、兩次，即使長期不確定性開始損害原本健康的經濟成長」。

該部門負責人波以文在一份報告中寫道，「這就是我們為何不認同美債走勢及市場對更多降息的押注。

在Fed表示美國經濟成長可能放緩，關稅對通膨的影響或許只是「暫時性的」後，交易員大舉買入美債，對降息押注升溫。

該研究所認為，Fed的評估提高了通膨「意外上行」的可能性，尤其是在抑制物價方面缺乏進展的情況下。

Fed 通膨 降息

延伸閱讀

聯準會按兵不動 富蘭克林華美：投等債迎來進場機會

英國央行維持利率不變 示警川普關稅造成經濟不確定性

00982B殖利率6.15%、進可攻退可守！專家：股市動盪小資族股7債3較穩妥

Fed決策／美股債匯為何同步上漲 五要點一次看

相關新聞

川普施壓鮑爾 要Fed降息

美國聯準會（Ｆｅｄ）聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）昨決議利率維持在百分之四點二五至四點五不變、連二凍。美國總統川普隨後公...

報明牌？美商務部長呼籲民眾買特斯拉股票：未來不會這麼便宜

美國國會山莊報報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）19日接受福斯新聞台「傑西．沃特斯黃金時段」（J...

英嚴防逆風 利率按兵不動 瑞士降息1碼 巴西大幅升息

英國央行20日決議利率按兵不動，而且支持維持利率不變的人數比市場預期來得多，顯示在全球情勢動盪的環境下，就連立場偏向鴿派...

OECD：全球債務突破100兆美元

根據經濟合作發展組織（OECD）20日發布的年度債務報告，去年全球未償還的公債與公司債已突破100兆美元；隨借貸成本攀升...

銅價狂飆 漲破1萬美元

國際銅價20日升破每噸10,000美元大關。美國總統川普擬對這種關鍵工業金屬課關稅，在他上月下令商務部調查銅進口後，銅價...

歐盟強化監管美科技巨頭

歐盟正依據其指標性法規，推行對蘋果和Google的監管行動。歐盟對美國科技大廠的監管趨嚴，已導致與美國總統川普間的緊張升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。