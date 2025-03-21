Google推新平價手機Pixel 9a 售價16,490元起
Google如期在台灣時間19日晚發表平價版手機Pixel 9a，在台售價16,490元起，以更先進Gemini AI功能、升級相機和電池，與iPhone 16e競逐商機。Pixel 9a是Google委託三星代工手機晶片的最後一款產品，預計今年下半年推出的旗艦手機Pixel 10系列，將由台積電（2330）操刀Google自研的Tensor G5晶片。
Google將手機視為對個人推動AI服務的重要設備。過去由台灣大、momo購物網、Pchome 24h、蝦皮及Google商店官網等通路銷售，去年起中華電信也加入，銷售Pixel 9系列產品。中價位新機上市也為鴻海、穩懋、晶技、GIS-KY等台灣供應鏈帶動營收。
Pixel a系列手機定位為中階機種，根據通路業者指出，Pixel 9a將具備Gemini AI功能以及大容量電池，有AI照片後製修圖工具與多種功能。預計下半年登場的Pixel 10系列將搭載台積電代工Google Tensor G5晶片，強化生成式AI應用，包括「影片生成ML」功能，主鏡頭持續升級。
Pixel 10的問市代表Google晶片設計自主性大幅提升，Google TPU是特製AI加速器，搭配GPU晶片，為Google進行大型AI模型的訓練和推論作業。
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