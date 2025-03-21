歐盟強化監管美科技巨頭

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

歐盟正依據其指標性法規，推行對蘋果和Google的監管行動。歐盟對美國科技大廠的監管趨嚴，已導致與美國總統川普間的緊張升高。

英國金融時報（FT）報導，歐盟執委會19日指控Google母公司字母（Alphabet）違反「數位市場法」（DMA），在其搜尋服務上偏好自家服務，以及阻礙開發商引導消費者到其App商店以外地方提供服務。違反DMA的企業將面臨最高全球營收10%的罰款，若再犯將加倍至20%。

歐盟執委會同日也要求蘋果，對其他連網裝置進一步開放作業系統，像是其他品牌的智慧手表或耳機。雖然蘋果的決定並不會導致其立即被歐盟開罰，但若蘋果拒絕遵守，執委會可能依據數位市場法採取下一步，最終仍可能導致蘋果被罰。

歐盟 罰款 美國

延伸閱讀

歐盟國防白皮書關切大陸威脅 林佳龍：共同捍衛民主

打擊科技巨擘！歐盟反壟斷機構控谷歌違法 命令蘋果開放作業系統

因應美鋼鋁關稅衝擊 歐盟擬4月1日起減15%鋼鐵進口

迎接多重挑戰…歐盟峰會將登場 聚焦強化歐洲競爭力與軍事實力

相關新聞

川普施壓鮑爾 要Fed降息

美國聯準會（Ｆｅｄ）聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）昨決議利率維持在百分之四點二五至四點五不變、連二凍。美國總統川普隨後公...

報明牌？美商務部長呼籲民眾買特斯拉股票：未來不會這麼便宜

美國國會山莊報報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）19日接受福斯新聞台「傑西．沃特斯黃金時段」（J...

英嚴防逆風 利率按兵不動 瑞士降息1碼 巴西大幅升息

英國央行20日決議利率按兵不動，而且支持維持利率不變的人數比市場預期來得多，顯示在全球情勢動盪的環境下，就連立場偏向鴿派...

OECD：全球債務突破100兆美元

根據經濟合作發展組織（OECD）20日發布的年度債務報告，去年全球未償還的公債與公司債已突破100兆美元；隨借貸成本攀升...

銅價狂飆 漲破1萬美元

國際銅價20日升破每噸10,000美元大關。美國總統川普擬對這種關鍵工業金屬課關稅，在他上月下令商務部調查銅進口後，銅價...

歐盟強化監管美科技巨頭

歐盟正依據其指標性法規，推行對蘋果和Google的監管行動。歐盟對美國科技大廠的監管趨嚴，已導致與美國總統川普間的緊張升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。