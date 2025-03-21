歐盟強化監管美科技巨頭
歐盟正依據其指標性法規，推行對蘋果和Google的監管行動。歐盟對美國科技大廠的監管趨嚴，已導致與美國總統川普間的緊張升高。
英國金融時報（FT）報導，歐盟執委會19日指控Google母公司字母（Alphabet）違反「數位市場法」（DMA），在其搜尋服務上偏好自家服務，以及阻礙開發商引導消費者到其App商店以外地方提供服務。違反DMA的企業將面臨最高全球營收10%的罰款，若再犯將加倍至20%。
歐盟執委會同日也要求蘋果，對其他連網裝置進一步開放作業系統，像是其他品牌的智慧手表或耳機。雖然蘋果的決定並不會導致其立即被歐盟開罰，但若蘋果拒絕遵守，執委會可能依據數位市場法採取下一步，最終仍可能導致蘋果被罰。
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