AI新創CoreWeave IPO拚籌27億美元

人工智慧（AI）資料中心服務業者CoreWeave將在美國推定首次公開發行股票（IPO），目標籌資多達27億美元，可望成為今年規模最大的科技業上市案。

這家獲輝達（NVIDIA）支持的新創公司，將在那斯達克交易所掛牌，股票代號為CRWV，最快在本周展開投資說明會（roadshow），以吸引市場關注。據路透報導，CoreWeave計劃以每股47至55美元的區間發售4,900萬股。

英國金融時報（FT）引述消息人士報導，負責為CoreWeave承銷的投銀先前曾評估，是否將籌資規模擴大至40億美元，並討論給予該公司超過350億美元的評價。

CoreWeave成立於2017年，最初從事乙太幣（Ethereum）挖礦，但兩年後轉向AI領域。

該公司是輝達繪圖處理器（GPU）早期的大買家，目前持有超過25萬組顯卡。

CoreWeave如今向大型科技公司出租算力，客戶包括微軟、OpenAI、Meta和IBM，支援AI系統的開發。

該公司去年營收有62%來自微軟，據金融時報報導，微軟原本計劃和CoreWeave簽訂合作協議，但後來因交貨問題而告吹，CoreWeave轉而和OpenAI達成協議，未來五年內將提供運算資源，合約總額達119億美元。

CoreWeave向美國證管會（SEC）公告，2024年營收為19億美元，但淨損8.63億美元，相較之下，2023年營收為2.29億美元，淨損5.94億美元。

CoreWeave計劃上市，正值美國總統川普頻頻宣布關稅，導致美股震盪之際，連帶拖累IPO表現。

許多銀行業者原本預期，在共和黨政府主導下，IPO市場將恢復活絡，但目前市場氣氛依然不穩。

液化天然氣（LNG）出口商Venture Global便是最近IPO市況不佳的例子。

該公司上市前一周被迫縮減IPO規模，而自1月底上市以來，股價又腰斬。